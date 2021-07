Čína se chlubí svým údajně nejvýkonnějším kvantovým počítačem světa

A že nejde čistě o počet qubitů, i když ten je sám o sobě velice důležitý, o tom mluvili také Čínané, když tvrdili, že zmíněný Sycamore (54) byl zastíněn systémem Jiuzhang (53) díky jeho optickým obvodům, které tak využívají fotony namísto elektronů v supravodivých kovových obvodech. Ale zase na druhou stranu Jiuzhang není univerzální kvantový počítač, ale jednoúčelový stroj bez možnosti programování pro jinou než jednu původní úlohu.

Zuchongzhi (66) už má být právě i univerzální a vyvinut byl na univerzitě v Šanghaji pod vedením Jian-Wei Pana (viz Arxiv.org ). Jeho procesor tvoří pole 11 x 6 qubitů a s využitím 56 z nich byla řešena jistá neupřesněná úloha, která má být asi 100x složitější než to, co řeší Sycamore se svými 54 qubity. To nám má naznačit, že každý jednotlivý qubit navíc se počítá a s každým se výrazně zlepšují schopnosti kvantového počítače.