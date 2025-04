Čína uvádí rozhraní GPMI, slibuje 192 Gbps a 480W Power Delivery

Jako by rozhraní pro přenos obrazu nebylo málo, máme tu další. Jmenuje se GPMI (General Purpose Media Interface) a svůj původ má v Číně. Konkurovat bude tradičním rozhraním, jako jsou DisplayPort, HDMI, Thunderbolt a USB-C. Existovat má ve dvou variantách. Tou první a méně výkonnou bude GPMI Type-C. To je kompatibilní s porty USB-C a má nabídnout přenosovou rychlost 96 Gbps, což je stejně jako HDMI 2.2, to ale nezvládne napájení. GPMI-C naproti tomu umí až 240W Power Delivery. GPMI je od konce roku 2024 schváleno organizací zabývající se USB. Přesto je tu i lepší rozhraní, a to Thunderbolt 4, který umí nejen ono 240W PD, ale jeho přenosová rychlost je ještě o něco vyšší, dosahuje 120 Gbps.

Standard Přenosová rychlost Power Delivery GPMI Type-B 192 Gbps 480 W GPMI Type -C 96 Gbps 240 W DisplayPort 2.1 UHBR20 80 Gbps - HDMI 2.2 FRL 96 Gbps - HDMI 2.1 FRL 48 Gbps - HDMI 2.1 TDMS 18 Gbps - Thunderbolt 5 120 Gbps 240 W Thunderbolt 4 40 Gbps 100 W USB-C 4 2.0 80 Gbps 240 W USB-C 4 40 Gbps 240 W

K dispozici ale bude také jiný větší konektor, a to GPMI Type-B. V jeho případě stoupne přenosová rychlost na 192 Gbps a zařízení zvládne napájet s až 480 W. GPMI tak zvládne přenos videa (a to i 8K ve vysokých frekvencích), dat, síťovou konektivitu i napájení hodně hladových zařízení najednou, zvládá i obousměrné přenosy. Za tímto rozhraním stojí společnosti Hisense, TCL, Skyworth a Huawei (Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance). Zatím ale není jasné, kdy se objeví v prvních zařízeních, nicméně nejprve má zamířit do chytrých televizí, později také do průmyslu a automotive.