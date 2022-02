Čína vytvoří zvláštní komisi pro přímou spolupráci i s Intelem, AMD a ASML

Čína pochopitelně zatím nemůže pomýšlet na to, že by se zcela zbavila hardwaru západních firem či produktů jiných asijských zemí, a to především Jižní Koree či Japonska, pokud jde o samotné čipy i výrobní zařízení a suroviny. Zvláště pak v případě výkonných čipů a nejmodernějších procesů nemá možnost sama konkurovat a nedávno jsme se dozvěděli, že ani v případě výroby pamětí DRAM a NAND Flash to nevypadá růžově

Co nového se ale dozvídáme od Nikkei Asia o údajné nové čínské komisi? Nejde tu jen o Intel a AMD, ale i o další velké zahraniční výrobce čipů a cílem je vytvoření domácího dodavatelského řetězce, s jehož pomocí by Čína mohla obejít sankce uvalené Spojenými státy.

"Zahraniční pracovní komise pro polovodičové součástky" by měla vzniknout ještě v této polovině roku pod dohledem Ministerstva obchodu, které bude v tomto případě spolupracovat i s Ministerstvem průmyslu a Ministerstvem informačních technologií.

Úkolem členů komise by mělo být obecně utužovat vztahy s důležitými zahraničními firmami z USA, Japonska a Evropy. Konkrétněji pak bude Čína žádat i to, aby firmy přiměla k výstavbě nových vývojových a výrobních zařízení na její půdě, a to samozřejmě s využitím pobídek.

Dle zdroje má Čína na příslušném seznamu firmy Intel a AMD, dále německý Infineon a pak také nizozemskou ASML, jediného výrobce strojů pro extrémní ultrafialovou litografii. Je tak zřejmé o co tu jde, neboť plán Made in China 2025 je za současné situace těžko uskutečnitelný. Ten má za cíl dosáhnout v daném roce alespoň 70% čipové soběstačnosti, zatímco dle IC Insights to v roce 2020 bylo pouze 16 % a i oficiální čísla čínské vlády udávala 30 %. Od té doby se přitom spíše jen kupí problémy způsobené americkými restrikcemi.

Můžeme jen sledovat, zda nová komise může zařídit, aby se čínské firmy na černé listině USA opět dostaly k západním technologiím a jakým způsobem by se toho vůbec dalo dosáhnout přímo pod nosem Američanů.



