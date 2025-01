Čínská GeForce RTX 5090D má omezovače výkonu pro AI výpočty i multi-GPU

Nvidia má za sebou už nějakou tu historii umělého omezování výkonu karet, pokud je k tomu nějaký důvod. V době kryptoměnové horečky byly prodávány herní modely RTX 3000 LHR s omezovačem výkonu v úlohách těžby kryptoměn, čímž se měly stát nezajímavými pro těžaře. Díky tomu mělo zbýt více karet pro hráče. Později s GeForce RTX 4090 vznikl problém s příliš vysokým výkonem pro čínský trh, který odporoval banu na vývoz výkonného hardwaru pro trénink AI, takže přišla GeForce RTX 4090D s nižším počtem jader. Stejný problém má nyní i GeForce RTX 5090. I ta má moc výkonu. A tak i tentokrát vznikla speciální čínská varianta GeForce RTX 5090D.



V tomto případě se ale specifikace nijak zásadně neliší. I RTX 5090D má nadále 21.760 CUDA jader, základní takt 2,01 GHz a Boost 2,41 GHz, nemění se ani 32GB kapacita pamětí GDDR7 s 512bitovou sběrnicí. Karty ale mají omezovače výkonu pro aplikace spojené s těžbou kryptoměn a využitím AI. Pokud karta něco takového detekuje, do 3 sekund dojde k omezení výkonu a spotřeby karty. Ostatně toto jde také krásně vidět ve specifikacích karet, kdy jde snad o jedinou položku, ve které se globální a čínská varianta liší. Zatímco normálně RTX 5090 má ve specifikacích 3352 AI TOPS, ta čínská se musí spokojit jen s 2375 AI TOPS, což je o 29 % nižší výkon (resp. globální verze ho má o 41 % vyšší). Pro zajímavost, GeForce RTX 5080 zůstává neomezena na 1801 AI TOPS.

Není to však jediné omezení. Vedle shazování výkonu u AI výpočtů a těžby kryptoměn RTX 5090D také neumožňují provoz více grafických karet v rámci jednoho systému najednou. Tím se má zamezit vytváření strojů s velkým počtem RTX 5090D, čímž by i tak vznikly velmi výkonné stroje pro AI. Je tak možné, že se v Číně kvůli tomuto zvýší zájem o neomezované RTX 5080. Ty zas tak výrazně nižší výkon nemají. Zajímavé je ale i to, že uniklé testy v Blenderu ukazují o zhruba 17 % nižší výkon RTX 5090D v Blenderu.