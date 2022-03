Čínská grafika Moore Threads MTT S60 zvládne League of Legends pod DirectX

Společnost Moore Threads jsme zatím zmínili pouze jednou , a to loni v listopadu, kdy jsme se zmiňovali o jejím slibu rychlého vývoje. A už nyní byly představeny první produkty, a sice série MTT GPU založená na architektuře MUSA. Zatím nejde o nic, před čím by se lidem z AMD, NVIDIE nebo i Intelu měla třást kolena, ale vzhledem k tomu, že firma Moore Threads byla založena teprve před rokem a půl, předvádí skutečně úctyhodné tempo.

Nejde tu také o bandu nováčků, ale zkušených lidí, kteří dříve pracovali ve firmách AMD, Intel, Microsoft, Arm či NVIDIA. Ty vede Zhang Jianzhong, bývalý viceprezident a generální manažer NVIDIE, který má dlouholeté zkušenosti s grafickým trhem.

Co tedy bylo představeno? Je to jednak MTT S60, desktopová grafická karta a pak serverová MTT S2000, což není akcelerátor, ale také grafická karta s vyšším výkonem, jejíž chlazení a celkové provedení je přizpůsobeno právě serverovému prostředí.

Obě tyto karty jsou založeny na 12nm GPU MUSA, které má ovšem v S60 celkem 2048 FP32 jader a v S2000 jichž je dvojnásobek, čili 4096. Dvojnásobný je tak i výkon, a to 12 TFLOPS oproti 6 TFLOPS se 192 Gpix/s fillrate.

Co se týče paměťové výbavy, už jen 8 GB LPGDDR4X na S60 ukazuje, že její výkon nebude nic extra. S2000 už má 32 GB paměti, ale nevíme jaké a ani v jednom případě se nedozvídáme nic o propustnosti.

Víme ale, že MUSA podporuje vedle DirectX také API OpenCL, OpenGL, Vulkan a dokonce NVIDIA CUDA. Její multimediální engine pak umí kódovat videa v H.264, H.265, AV1 a dekódovat H.264, H.265, AV1 , VP8 a VP9. GPU MUSA pak mohou pracovat s procesorovými architekturami x86, ARM, LoongArch, a to pod OS Windows či Linux.

Co se týče herních schopností ukázán byl na S60 plynulý běh hry League of Legends ve Full HD, což samozřejmě není vzhledem k nízké náročnosti tohoto titulu nic úžasného, neboť na to dnes bohatě stačí i low-endová samostatná grafika nebo kdejaké integrované GPU. Budeme to tak brát spíše tak, že firma Moore Threads ukázala už dvě karty s funkčním GPU schopné provozovat hry, ale kdy s nimi přijde na trh, to jsme se nedozvěděli.

