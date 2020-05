Čínská SMIC začala vyrábět 14nm čipy pro Huawei

Jak jsme se dozvěděli minulý týden, TSMC se chystá v Arizoně již v příštím roce stavět továrnu pro výrobu 5nm čipů a dozvídáme se, že by v tom měl hrát svou roli také Intel . Je to ostatně logické, protože ten má v USA včetně Arizony (Chandler) řadu důležitých provozů a mezi ně bude patři i moderní továrna Fab 42 pro 7nm proces, takže zázemí v Arizoně je a pod palcem jej má právě Intel.

Čili Intel by tak měl s TSMC navázat spolupráci a mluví se i o tom, že by mohl továrnu tchaj-wanské firmy přímo provozovat, takže by se stal jejím americkým partnerem. To by ovšem neznamenalo, že by výrobní kapacity plánované továrny spolkl právě Intel sám, šlo by o klasickou zakázkovou výrobu, na níž stojí celý byznys firmy TSMC.

Na druhé straně je tu Čína či ČLR, která, jak se zdá, v poslední době tahá za kratší konec. Mluví se o odchodu Huawei/HiSilicon od TSMC a o snaze co nejdříve rozjet pokročilou výrobu především ve firmě SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp). Dobře víme i o tom, že právě ve SMIC má letos odstartovat už produkce 7nm čipů, ovšem nyní nastala doba zatím ještě pro 14nm čipy, které bude odebírat společnost Huawei.

SMIC tak ohlásila, že odstartovala masovou produkci čipů Kirin 710A pomocí 14nm procesu s tranzistory typu FinFET. Jde o vůbec první případ, kdy společnost Huawei využila služeb jiné firmy než TSMC, ovšem z hlediska samotné výroby není nad čím žasnout. Daný proces je pochopitelně v dnešní době již starý (Intel jej zavedl v roce 2014) a ani samotný Kirin 710 není nejnovější, neboť se datuje do poloviny roku 2018 a obsahuje čtyři Cortex-A73 a čtyři A53. Čili jde v podstatě o přiměřenou kombinaci procesu a vyráběného produktu, ostatně Huawei o své kapacity v TSMC dosud nepřišel a je otázka, jak to všechno bude.

Můžeme tak být velice zvědaví na to, jak se bude vyvíjet situace společnosti SMIC a zda se jí skutečně ještě letos povede rozjet 7nm výrobu a také jak to bude s dalším vývojem. Dobře totiž víme o snaze americké vlády odstřihnout čínské společnosti od dodávek výrobních zařízení amerických firem a s tím je spojena i otázka přechodu na extrémní ultrafialovou litografii (EUVL), kde nehrají roli pouze stroje holandské firmy ASML, i když ty jsou pro tuto technologii pochopitelně naprosto klíčové.

SMIC v nejbližších letech bude moci přinejlepším stíhat hlavní světové výrobce čipů, ostatně i o její aktuální 14nm FinFET se mluví jako spíše o ekvivalentu 22nm technologie Intelu.

