Čínská snaha o čipovou soběstačnost dostává trhliny, Tsinghua ruší výstavbu

Nyní nás Nikkei Asia informuje, že společnost Tsinghua se odhodlala ke dvěma krokům, které představují velkou překážku v národní iniciativě Made in China 2025, která měla znamenat výrazný krok k celkové čipové soběstačnosti Číny.

Tsinghua jednak ruší své plány na výstavbu velkých továren na výrobu pamětí 3D NAND Flash a DRAM a vedle toho se chystá na restrukturalizaci, která značně zasáhne její společnost Unisoc, druhého největšího čínského vývojáře mobilních čipů. Jedná se o změny, které si vynutili noví investoři, přičemž samotná Tsinghua zde doplácí především na americké restrikce. Navíc změny ve firmě Unisoc přicházejí zrovna ve chvíli, kdy Čína stále hledá domácí firmu, jež by se zařadila mezi význačné a životaschopné výrobce čipů pro éru 5G typu MediaTeklu či Qualcommu.





Pod křídly firmy Tsinghua působí i známý výrobce pamětí, Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), což je ovšem stále jen malá firma, která jako jediná v Číně dokáže tvořit paměti 3D NAND Flash, respektive to alespoň platilo loni v létě. Tsinghua tak už v roce 2017 ohlásila svůj plán postavit za 30 mld. dolarů dvě obrovské továrny na výrobu 3D NAND Flash a DRAM, který byl ale několikrát přehodnocen a měnilo se umístění továrny i objem investovaných prostředků a dosud nebylo nic realizováno. Mezitím se Tsinghua dostala do finančních potíží a i vzhledem k obchodní válce mezi Čínou a USA vypadal tento projekt už dříve jako neuskutečnitelný.

Nepomohlo tu přitom ani najmutí bývalého výkonného ředitele Elpidy, Yukia Sakamota, který loni už firmu opustil ještě před tím, než vůbec dostal šanci něco vykonat a rozjet výrobu pamětí DRAM. Druhá továrna na 3D NAND Flash pak měla být v podstatě "jen" rozšíření kapacit firmy YMTC, která by dle představ mateřské firmy později konkurovala i firmám Samsung a SK hynix. Jenomže ty už nyní v Číně ve velkém vyrábějí dané paměti, a tak byla investice do výstavby označena i za zbytečnou.

Co se týče firmy Unisoc, která aktuálně vyrábí především SoC pro 4G, tu čeká celková restrukturalizace, která představuje i pohyb pracovních sil a je zřejmé, že se tím vývoj nových produktů přinejmenším zpozdí a to by mělo logicky zahrnovat také 5G čipy.

Nyní bude osud celé Tsinghuy určovat i duo nových investorů, kteří ji zachránili před insolvencí. Jde o Beijing Jianguang Asset Management Co. a Wise Road Capital, skupiny specializující se právě na hi-tech společnosti.



