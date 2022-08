Čínské CPU Loongson 3A6000 má mít IPC jako Zen 3 nebo Tiger Lake

AMD a Intel jsou velmi silnými hráči na poli procesorů, které ale v některých kategoriích už docela výrazně ohrožuje architektura ARM. Problémem by ale v budoucnu mohly být i čínské procesory. Dosud byl výkon čínských CPU, APU i GPU docela tristní, nicméně rozdíl se v Číně snaží aktivně dohnat a nová generace procesorů Loongson 3A6000 by podle výrobce měla snést srovnání i s poměrně aktuálními čipy z dílen AMD nebo Intelu. Místo stávající 64bitové architektury GS464V by měly dostat novou LA664.



Nahoru by měl jít výkon především ve výpočtech s plovoucí řádovou čárkou (FP), kde se v jednovláknových aplikacích počítá s 68% nárůstem výkonu. Výpočty s celými čísly pak mají zaznamenat 37% nárůst. Toto by podle Loongsonu mělo znamenat, že by se procesory dostaly na úroveň architektury Zen 3 nebo Tiger Lake, tedy v zásadně aktuálních procesorů. Nezodpovězenou otázkou pro výsledný výkon jsou však frekvence těchto procesorů a zda se výrobci podaří tyto sliby skutečně naplnit. Hovoří se o tom, že počátkem příštího roku by se měly objevit také 16jádrové modely 3C6000, v polovině roku pak dokonce 32jádrové. Řada 7000 s až 64 jádry se má objevit v roce 2024.