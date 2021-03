Čínské firmy testují způsob, jak obejít nová pravidla Applu

Apple vloni oznámil zásadní změnu, která se týká ochrany soukromí uživatelů. V důsledku toho bude pro aplikace či hry obtížnější sledovat aktivitu a cílit reklamu. Změny se odehrají v rámci funkce IDFA (identifikátor pro inzerenty), která byla používána pro identifikaci iPhonu. Uživatelé sice měli možnost vypnout personalizaci reklamy v nastavení svého zařízení, ale s novými pravidly, která Apple označuje jako „App Tracking Transparency“, získají nové možnosti kontroly soukromí. Každá aplikace se bude muset uživatele zeptat, zda souhlasí se sdílením svých dat třetím stranám.

Zatímco uživatelé mohou být spokojeni, pro firmy vydělávající na reklamě může taková změna katastrofální – očekávány jsou ztráty v desítkách miliard dolarů. Odborníci předpokládají, že příjmy Facebooku se kvůli novým pravidlům Applu ve 2. čtvrtletí 2021 sníží přibližně o 7 %. Také Google vyjádřil své obavy z těchto změn, které podle jeho slov mohou být katastrofální pro některé menší společnosti. Zároveň ujistil, že provede úpravy, aby jeho služby odpovídaly novým pravidlům Applu. Naproti tomu čínské firmy se nechtějí vzdát tak snadno. Podle informací, které zveřejnil deník The Financial Times, vyvíjejí nástroje, které by umožnila obejít nová omezení.

Čínská reklamní asociace, která čítá na dva tisíce členů, údajně vyvíjí nový způsob sledování a identifikace uživatelů iPhonů s názvem CAID. Tento systém již testují technologické společnosti a inzerenti v zemi. Deníku měly tyto informace sdělit zdroje blízké firmám Tencent a ByteDance. Druhá z nich, která stojí také za celosvětově populární aplikací TikTok, měla vydat jedenáctistránkovou příručku pro vývojáře aplikací. Systém CAID je v nich označován jako alternativa, pokud uživatel odmítne s aplikací sdílet své IDFA. Čínské společnosti odmítly tyto spekulace komentovat. Apple ovšem ujistil, že „podmínky a pokyny v App Store platí stejně pro všechny vývojáře z celého světa.“

Výrobce iPhonů dodal, že pokud nějaká firma odmítne respektovat nové podmínky, její aplikace budou odstraněny. Oslovení experti ovšem dodávají, že případný zásah Applu by mohl mít pro americkou firmu nepříjemné důsledky na největším trhu světa. Podle analytika Zacha Edwardse by mohla Čína provést akce, které by vedly k zákazu produktů s nakousnutým jablkem na tamním trhu. Změny měly vstoupit v platnost s příchodem iOS 14. Aktualizace vyšla na podzim loňského roku, ale nakonec Apple odsunul zavedení App Tracking Transparency až na začátek jara 2021, aby měli vývojáři dostatek času připravit se na změny.

