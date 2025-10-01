Čínské GPU Fenghua No.3 dostává 112 GB HBM paměti a zvládne CUDA i ray-tracing
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost InnoSilicon představila nový AI akcelerátor Fenghua No.3, který je postaven na architektuře RISC-V a dle výrobce podporuje i Nvidia CUDA.
Čína se posouvá i ve vývoji procesorů a GPU. Dalším počinem je InnoSilicon Fenghua No.3, což je výpočetní GPU zaměřené zejména na AI. Otázkou samozřejmě je, jak bude ve skutečnosti výkonné, čínská GPU totiž ještě obvykle moc nezvládají využívat svůj hardwarový potenciál. Každopádně víme to, že je založeno na architektuře RISC-V a konkrétně základech projektu Nanhu V3 od OpenCore Institute. Není známo, jaký má čip, máme ale informace o paměti, přičemž je zde 112 GB paměti HBM. To by mělo stačit na LLM se 72 miliardami parametrů. Server s 8 takovými kartami by si měl troufnout na LLM se 685 miliardami parametrů. Výrobce mluví o podpoře modelů, jako jsou DeepSeek V3, R1, V3.1 i Qwen 2.5 a 3.
GPU má zvládat grafická rozhraní DirectX 12, Vulkan 1.2 i OpenGL 4.6 (demonstrováno bylo také to, že dokáže rozjet hry Tomb Raider, Delta Force nebo Valorant), nicméně má být schopno rozběhnout také kód napsaný pro Nvidia CUDA. Zda je to skutečně pravda, to se teprve uvidí. Je prvním čínským GPU, které podporuje ray-tracing, zvládá také hardwarovou virtualizaci. Jedna karta může posílat výstup až na šest 8K obrazovek při 30Hz frekvenci, a to s kódováním YUV444. Vedle AI by měla být tato karta určena i k obecným vědeckým výpočtům, CAD, medicínskému zobrazování (podpora DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine) a mohla by se stát i základem herních karet. Tam ale asi nebude potřeba tolik VRAM, nemluvě o tom, že by byla pro takové využití jistě pekelně drahá.
