Čínské GPU Glenfly Arise GT10C0: 28nm proces, mizerný takt a překvapivé specifikace

O čínském GPUjsme už psali . Tehdy se ukázal velmi nízký výkon těchto karet a jejich výrobce nyní uvolnil i některé základní specifikace, které vypadají, řekněme, zajímavě. GPU je vyráběno dnes už velmi zastaralým 28nm procesem a jeho takt činí pouhých 500 MHz. Neznáme však počet jader, což je možná důvod k tomu, proč papírové specifikace o teoretickém výkonu nevypadají tak tristně, jak by se dalo čekat (počet jader může být relativně vysoký). Výkon v FP32 má dosahovat 1,5 TFLOPS, což je sice velmi špatný výsledek, nicméně vzhledem k taktu bychom asi nečekali ani to. GeForce GT 1030 s frekvencí 1,23 GHz (Boost na 1,47 GHz) má jen 1,13 TFLOPS a GTX 1050 pak dosáhne na 1,86 TFLOPS. Přitom víme, že teoreticky 3krát rychlejší GeForce GTX 1060 byla v praktických testech 60násobně výkonnější. Že by Arise 10C0 s vyšším teoretickým hrubým výkonem než u GT 1030 mohla tuto kartu v praxi překonat, asi nikdo nečeká.