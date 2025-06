Čínské GPU Lisuan G100 otestováno, zatím dosahuje výkonu GeForce GTX 660 Ti

Zatímco Čína je nyní velmocí ve výrobě i vývoji akumulátorů, v některých oblastech stále nedokáže dohnat zavedené firmy. Nedaří se jí např. na poli procesorů a grafických karet. Dalším takovým pokusem by měla být karta Lisuan G100, která by dle výrobce měla konkurovat GeForce RTX 4060. První test ale ukazuje, že se k ní nepřiblíží ani náznakem. Problémem tohoto testu ale je, že jde o raný vzorek nového hardwaru, a je dobře známo, že i produkty značek jako Intel, AMD nebo Nvidia mají v předsériových variantách zlomkové výkony proti finálním, ať už je to raností hardwaru nebo softwaru (ovladačů i schopnosti OS ho využít). Proto je třeba i následující čísla brát hodně s rezervou.

G100 v benchmarku GeekBench v testu OpenCL dosáhla pouhých 15.524 bodů, což je někde na úrovni GeForce GTX 660 Ti nebo GTX 670. Obě jsou 28nm čipem z roku 2012 s 1344 CUDA jádry, frekvencí 980 MHz a 2 GB GDDR5 paměti (v prvním případě na 192bitové, ve druhém na 256bitové sběrnici). Benchmark u G100 však ukazoval ještě horší hodnoty. Podle nich měl Lisuan G100 s 32 CU běžet na frekvenci pouhých 300 MHz a využívat VRAM o kapacitě jen 256 MB. Nakolik je to pravda a nakolik jen software ukazuje špatné hodnoty, nevíme. Každopádně s takovými čísly by to konkurencí RTX 4060 nemohlo být ani náhodou, takže to spíše vypadá na potíže se špatným zobrazováním hodnot, ovladači a/nebo neúplným využitím schopností hardwaru. Dost dobře možná všechny tyto problémy dohromady.

Nový čip má být vyráběn pomocí 6nm technologie (nejspíše u SMIC) a otestován byl na systému s procesorem AMD Ryzen 7 8700G s 64 GB RAM DDR5-4800 se základní deskou Colorful Battle-AX B650M-Plus a operačním systémem Windows 10. Bude zajímavé sledovat, jakých výkonů budou dosahovat finální verze těchto karet.