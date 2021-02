Čínské notebookové těžební farmy jsou zcela reálné, kde berou hardware?

Notebooky bychom mohli považovat za naprosto nevhodné pro těžbu kryptoměn. Na jednu stranu je jejich využití potenciálně snadnější, neboť obvyklá těžební výbava zahrnující velké množství karet zapojených k co nejmenšímu počtu systémů vyžaduje nějaký um a zkušenosti. Notebook stačí zapojit do sítě a rozběhnout na něm těžbu, což si zařídí i laik, nicméně lze očekávat, že systém takového počítače bude ještě trošku vyladěn, aby běžel úsporněji. I tak ovšem na každou kartu připadá jeden počítačový systém, což neslibuje nejvyšší efektivitu těžby a pak tu jsou samozřejmě i vysoké náklady na pořízení. Přesto se to těžařům vzhledem k aktuálním hodnotám kryptoměn vyplatí a Ethereum mezitím už pomalu stoupá k hranici 40 tisíc korun.

Když se podíváme na okolní snímky, pak o profesionalitě ani nelze mluvit. První vypadá, jako by provozovatel vystěhoval svého potomka z jeho pokoje, aby měl prostor pro umístění notebooků. Další fotografie vypadá až absurdně a vkrádá se myšlenka, zda nejde spíše jen o nějaké aranžmá, ale tak může jít o dočasné řešení.

Další snímky ale už ukazují to, co bychom očekávali od notebookové těžební farmy, čili počítače umístěné v regálech, kde se pro úsporu místa i lepší chlazení částečně překrývají.

Na podobných fotografiích (i videích ) bychom pak dle serveru VideoCardz měli vidět notebooky především jedné značky, čínské Hasee. A skutečně si nelze dost dobře představit, že je možné cestou běžného zákazníka sehnat tolik notebooků najednou, aniž by takovou věc přímo nepodpořil sám výrobce, nebo distributor a to znamená, že NVIDIA by měla mít možnost na takové firmy zatlačit.

My sami dobře víme o jejích přísných pravidlech, která se týkají koncových prodejců i recenzentů, nicméně to vypadá, že masový prodej karet a notebooků pro těžbu si NVIDIA pohlídat nedokáže, anebo v horším případě ani nechce pohlídat. Tento týden navíc nastává čínský Nový rok, což znamená zastavení továren na týden až dva, čili už tak zoufalé dodávky se ještě zhorší, i když to už asi těžko někoho rozruší, neboť z pohledu běžného zákazníka může nastat zhoršení leda v případě, když by došly i karty GT 1030 a GT 710. Ovšem dokonce i to může přijít, neboť v poslední době ceny tohoto letitého a absolutního low-endu rostou.



