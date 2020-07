Čínské Phytium představilo 16nm 64jádrové CPU, chce přejít na 5nm

Čína začíná vystrkovat drápky a kvůli banu USA na dovoz výkonných serverových čipů je nucena přejít k vývoji vlastních. Společnost Phytium má právě za úkol vývoj procesorů pro HPC nasazení, ale vypadá to, že v brzké době svou nabídku značně rozšíří. Prozatím tu máme nově představené serverové procesory Tengyun S2500, které jsou vyráběny ještě zastaralou 16nm technologií u TSMC. Nové procesory mohou mít až 64 jader FTC663, které využívají architekturu ARMv8. Jejich frekvence činí 2,0 až 2,2 GHz a novinkou je zde 64 MB L3 cache (předchůdci tuto paměť neměli). Každé z jader má pak ještě 512 kB L2 cache. Celková spotřeba procesoru činí 150 W. To je na 64jádrový procesor nízká hodnota, ale tomu bude podle všeho odpovídat i nižší výkon. K dispozici je 8kanálový řadič pro paměti DDR4-3200. Nové procesory lze kombinovat do systému se 128 až 512 jádry (2 až 8 procesory).



To ale zdaleka není vše, čeho se od společnosti Phytium dočkáme. Vydala totiž také roadmapu připravovaných procesorů, která ukazuje rozšíření výrobního programu i o embedded procesory. Sem příští rok (Q2/2021) zamíří 14nm procesory Tengrui E2000 a v Q3/2022 pak E3000 (rovněž 14nm). Objevit se mají i desktopové procesory, a to ještě letos (Q4/2020) řada Tengrui D2000 a příští rok (Q4/2021) řada D3000. Obě dvě budou také vyráběny 14nm procesem a předpokládá se, že místo TSMC je bude vyrábět SMIC nebo UMC. Zatímco zde to nevypadá nijak převratně, o mnoho zajímavější to bude v serverové oblasti.



Tam by se v Q3/2021 (tedy za rok) měly objevit serverové procesory S5000, které mají být vyráběny 7nm technologií. Na konci roku 2022 by mělo jít o řadu S6000, u které se počítá dokonce s nástupem 5nm technologie (tedy v době, kdy má Intel přijít se svými prvními 7nm procesory ). Zde se naznačuje, že by procesory mohly mít až 128 jader.

