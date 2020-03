Čínské sociální sítě YY a WeChat cenzurují informace o koronaviru

Čína informovala o novém koronaviru COVID-19 Světovou zdravotnickou organizaci 31. prosince 2019, nicméně v samotné zemi byl ještě poměrně dlouho docela nedostatek informací (oficiálně byl přiznán až 20. ledna). Mohlo za to i to, že komunikátory a sociální sítě jako WeChat a YY začaly 1. ledna (resp. 31. prosince) blokovat některá klíčová slova vztahující se ke koronaviru. Není však jasné, zda to bylo na popud vlády, nebo se k cenzuře rozhodly preventivně samotné společnosti.

Víme však to, že na cenzuru přišli výzkumníci v Citizen Lab, kteří založili tři testovací účty na WeChatu, dva v Kanadě a jeden v Číně. Pak si posílali předem připravené naskriptované konverzace a sledovali, které zprávy se objeví na kterých účtech. Komunikace s čínským účtem mnoho z odeslaných zpráv vynechala. Na WeChatu se jim povedlo najít 132 klíčových slov nebo frází, které byly zablokovány, v únoru počet stoupl dokonce na 516. YY začalo se 45 klíčovými slovy a zde došlo v únoru k poklesu, kdy z blacklistu zmizelo 5 z těchto slov. YY využívá vlastní blacklist, WeChat pak speciální externí službu. Kvůli tomu se zejména ze začátku epidemie omezil přísun informací lidem, které by možná mohly pomoci omezit její rozsah.

Jedním z prvních, kdo se snažil varovat lidi, byl doktor Li Wenliang. Ten se bohužel stal jedním z nakažených a nemoci 7. února ve věku pouhých 33 let podlehl, což vyvolalo nepokoje a kritiku vlády, která o problému pořádně informovala až 3 týdny poté, co vypukl. Nyní se neví, kolik klíčových slov a frází je v aplikacích nadále blokováno. Faktem nicméně je, že WeChat je aplikací, se kterou Čína doslova žije. Slouží nejen k chatování, ale i k platbám a dalším každodenně používaným věcem, mnohdy jde o takřka jediný informační kanál. Omezení informací na této platformě je pak o to významnější.