Čínské státní organizace se mají do 2 let zbavit zahraničních PC, nahradí 50 mil. kusů

Čína věří ve schopnosti vlastních technologií a současně z důvodu bezpečnosti chce snížit závislost na zahraničních technologiích. Podle serveru Bloomberg totiž vláda chce nahradit zahraniční PC ve státních organizacích a společnostech domácími alternativami. Přechod by měl být hotov do dvou let a týkat by se to mělo 50 milionů počítačů. Takový krok by mohly hodně pocítit společnosti jako HP nebo Dell. Je sice pravdou, že společnosti HPE nebo Microsoft založily joint venture s čínskými firmami, aby měly přístup na zdejší trh, budoucnost takových spoluprací je ale nejistá. Naopak by to mohlo pomoci zdejším firmám, např. společnostem Lenovo, Huawei, Kingsoft nebo Inspur.

Čína věří, že v otázce IT může být samostatná, a to ať už jde o hardware nebo software. Otázkou jsou nicméně procesory, kde hraje prim Intel a AMD, přičemž s alternativami to zatím není moc růžové. Operační systém Windows by měl být nahrazen v Číně vyvinutým systémem na bázi Linuxu. Nákup zahraniční techniky pro státní organizace by mohl být později možný jen na zvláštní povolení.