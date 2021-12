Čínské továrny Samsungu na NAND Flash pracují v nouzovém režimu

Samsung Si-an

Na místě platí přísná uzávěra, a to od 22. prosince, což znamená, že pouze jednomu členovi domácnosti je povolenou jednou za dva dny vyjít ven, aby mohl nakoupit. Společnosti pak musely nařídit svým zaměstnancům práci z domova.

Z tohoto zdroje se ale nedozvídáme, jak přesně měl lockdown ovlivnit továrny Samsungu v Si-anu, ale výroba očividně přerušena nebyla. Jedná se o celkem dva provozy, z nichž první vyrábí od roku 2014 a druhý začal chrlit první wafery loni v březnu, přičemž společný výstup obou je aktuálně cca 250 tisíc waferů měsíčně, což skutečně není zanedbatelné ani v celosvětovém měřítku.

K tématu ale má co říci také Trendforce a dle tohoto zdroje není situace tak vážná, jak by se mohlo zdát. Mohl by sice nastat krátkodobý výkyv cen pamětí NAND Flash, ale to nemá vůbec ovlivnit očekávaný pokles jejich cen o 10 až 15 procent během prvního kvartálu 2022. Mělo by jít spíše o logistický problém s pohybem zboží mířícího z uzavřené oblasti či do ní, nicméně s tím by se firmy měly vypořádat díky svým bohatým skladovým zásobám, což platí jak pro vyrobené paměti, tak pro zásoby, které potřebují samotné továrny Samsungu.