Čínské Xiao-i žaluje Apple, za porušení patentů k Siri chce 10 mld. juanů

Společnost Apple si od soudů jen tak neodpočine. Více či méně oprávněné soudní žaloby se na ni sypou ze všech stran, zejména když spousta patentových trollů zkouší své štěstí a chce vysoudit nemalé částky za porušení patentů. Na podobný pokus to vypadá i nyní. Čínská společnost Xiao-i (Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology Co Ltd) totiž v roce 2004 podala patent týkající se technologií ohledně digitálních asistentů, jakým je i Apple Siri. Patent byl přiznán v roce 2009 a krátce poté se spustila soudní pře mezi Xiao-i a Applem.

Ten u soudu nejprve napadl platnost samotného patentu, což je mnohdy jednodušší, než řešit porušení patentu jako takového. Po osmi letech soudních tahanic ale čínský soud rozhodl, že patent společnosti Xiao-i je platný. Nyní je na stole nová žaloba a je potřeba nastoupit na druhou strategii, tedy popřít, že by Siri využívala technologie z tohoto patentu. Pokud by se prokázalo, že je využívá, mohlo by to Apple stát až 10 miliard čínských juanů (cca 32 mld. Kč), které chce Xiao-i vysoudit. Společnost chce také zakázat prodej produktů Apple se Siri v Číně, což by se týkalo v podstatě celého portfolia. Apple se nicméně brání, že Siri nevyužívá funkce, které popisuje čínský patent. K tomu se prozatím přiklání i čínské soudy a vypadá to, že Apple by tento druhý soud mohl naopak vyhrát.

Připomeňme ještě, že Apple zažil opravdu výborné čtvrtletí a hodnota akcií letí stále nahoru. Hodnota celé společnosti nyní dosahuje zhruba 1,9 miliardy USD a nechybělo hodně, aby včera překonala bájnou hranici 2 miliard.

Ceny souvisejících / podobných produktů: