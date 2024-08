Čínský Cixin představil 12jádrový ARMový procesor P1 s NPU o výkonu 45 TOPS

Čínským společnostem se zatím jen pomalu daří přibližovat k tradičním výrobcům procesorů, jako jsou AMD nebo Intel. Každopádně pokroky tu jsou a dalším pokusem by měl být procesor Cixin P1 postavený na architektuře ARM. Jde o procesor, který má být vyráběn 6nm procesem (otázkou je, kdo ho bude touto technologií vyrábět) a má 12 jader. 8 z nich je výkonných, 4 jsou úsporná. Ta výkonná by měla dosahovat maximální frekvence 3,2 GHz, takže procesor by mohl nabízet poměrně slušný výkon. Tedy alespoň teoreticky.

To ale není jedinou zajímavostí nového procesoru. Obsahuje totiž NPU, jehož výkon má činit 45 AI TOPS, což je v podobných hodnotách, jako mají NPU v nejmodernějších procesorech Qualcommu, AMD i Intelu (počítáme-li Lunar Lake, který půjde do prodeje počátkem září). Procesor tak splňuje specifikace pro Microsoft Copilot+.

Cixin P1 dále podporuje až 64 GB paměti RAM typu LPDDR5-6400, zvládá také výstup ve 4K při 120 fps. Dále obsahuje podporu pro rozhraní PCIe 4.0 a USB-C. Nezodpovězenou otázkou je ale pochopitelně výkon tohoto procesoru. Už víme, že čínské procesory obvykle papírově sice nevypadají nejhůř, ale praktické výsledky obvykle zaostávají za předpoklady.