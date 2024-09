Čínský Longsoon připravuje GPU 9A2000, má mít údajně výkon RTX 2080

Longsoon známe jako čínského výrobce CPU a nyní i GPU, který často prohlašuje, jak se přiblíží staršímu hardwaru zavedených značek jako AMD, Intel nebo Nvidia, v praxi jsou ale výsledky dost roztodivné. V některých aplikacích jsou výkony opravdu docela slušné, jinde je to ale tristní. Nyní se objevují informace o tom, že nová řada grafických karet Longsoon 9A2000 by měla dosahovat výkonu srovnatelného s GeForce RTX 2080. Uvážíme-li, že slabší 9A1000 má být výkonem někde u Radeonu RX 550, jde o hodně optimistický cíl.

To ale není jediný problém. Už dostat hrubý výkon na úroveň RTX 2080 by byl docela významný pokrok, jenže pravděpodobné problémy s ovladači mohou znamenat, že i kdyby se hrubým výkon na tuto úroveň karta opravdu dostala, je v podstatě jisté, že skutečný herní výkon by byl v mnoha titulech výrazně nižší. Takový skok by znamenal, že by se herní výkon musel posunout skoro řádově (podle ITHome cca 8-10krát). A to nezní příliš pravděpodobně.

Problémem by mohla být i absence podpory DirectX 12, nicméně karta by údajně měla mít dostatek výkonu na rozjetí herního hitu Black Myth: Wukong, který využívá DirectX 11. Tam to ale ředitel Hu Weiwu řekl spíše tak, že má dostatek hrubého výkonu na rozjetí hry (a zde dodejme, že to nutně neznamená, že tomu tak bude i v oblasti reálného herního výkonu ve spolupráci s ovladači). Plánuje se také 9A3000, která má využít nový výrobní proces (není přesně jasné jaký), což by mělo zmenšit plochu čipu a snížit spotřebu karet.