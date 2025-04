Čínský Loongson má svůj první domácí server se dvěma 32jádrovými CPU 3C6000

Čínská společnost Loongson se snaží vyrábět stále rychlejší procesory a nyní na základě poslední generace 3C6000 postavila svůj první čistě domácí server. Ten využívá dvojice těchto procesorů, konkrétně by mělo jít o chipletové verze 3C6000/D (také LS3D6000), kde každý má 32 jader a díky technologii SMT podporuje běh 64 vláken najednou (k dispozici je i 3C6000/S, která má 16 jader a 32 vláken, do budoucna se počítá i s 3C6000Q (také LS3E6000), kde půjde o konfiguraci 64C/128T). Spojeny jsou pomocí sběrnice Loongson Coherent Link, na které se dále zapracovalo, takže nyní už zvládá připojení 8 procesorů najednou. Maximem, které by pro další servery bylo s 16jádrovými procesory možné, je tak až 128 jader a 256 vláken.

Podle výrobce by jeho CPU 3C6000 mělo být výkonem srovnatelné s procesorem Intel Xeon Silver 4314, což je rovněž 16jádrový procesor s 32 vlákny, přičemž jde o architekturu Ice Lake a 10nm výrobu. Takové srovnání ale hodně záleží na konkrétním benchmarku, který je použit. Zde ještě připomeňme, že procesory Loongson se začínají v Číně rozšiřovat, docela si je oblíbil vládní sektor.