Čínský Moore Threads slibuje plně domácí GPU a rychlý vývoj

Na Moore Threads je zajímavý už jen název, který představuje slovní hříčku odkazující jednak na mnoho/více vláken, a tedy i základní vlastnost grafických čipů. Vedle toho jde ale i o Gordona Moorea a jeho dobře známý zákon, neboť Moore Threads slibuje , že každé dva roky zdvojnásobí počet vláken, čili dejme tomu i jader ve svých čipech.

Firma Moore Threads se přitom označuje za prvního plně a zcela domácího čínského výrobce GPU, ale to neznamená, že by si měla vystačit s nezkušenými zelenáči, kteří by se pustili do vývoje konkurenceschopných GPU. Naopak, její jádro inženýrského týmu se má skládat z bývalých zaměstnanců NVIDIE a dále pak z AMD, Intelu, Microsoftu či Armu.

Zkušení pracovníci se tak za plně domácí asi nedají považovat, ale Moore Threads mluví především o technologiích či duševním vlastnictví a také o výrobě. Její čipy přitom mají zvládnout vše podstatné, čili 2D i 3D grafiku, trénování i provoz AI systémů, využitelné mají být i v HPC a samozřejmě se nezapomnělo ani na multimédia a příslušnou akceleraci kódování a dekódování. Cílem je přitom tato GPU využít především společně s jinými ryze čínskými produkty, čili vedle domácích CPU v domácích počítačových systémech.

Ovšem Moore Threads je také velice mladá společnost, která byla založena teprve loni v říjnu a od té doby tak toho nemohla moc stihnout, ale zajištěno má mít už financování, které proběhlo již ve třech kolech. Mezi investory tu patří Sequoia Capital China, ByteDance i samotný Tencent. V rámci posledního kola přitom firma získala 313 milionů dolarů, které budou využity pro spuštění výroby prvního GPU a vývoje dalších.



Teprve tak uvidíme, s čím Moore Threads nakonec přijde a kde budou její GPU vůbec vyráběna. Pokud by měla být skutečně domácí a nezávislá na cizích technologiích, pak bychom si mohli škrtnout výrobu v továrnách TSMC či Samsung a v úvahu by nyní připadal spíše jen SMIC a čínská verze 28nm procesu. Výsledná GPU by pak mohla fungovat vedle různých procesorů s architekturou ARM, x86, anebo rovnou s domácími Loongson , pokud by i zde mělo jít o to, aby i CPU byly čistě čínské.

