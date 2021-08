Čínský soud vrátil cloudové těžební společnosti téměř půl milionu Radeonů

Nejvyšší lidový soud Čínské lidové republiky totiž společnosti Genesis Mining vydal přesně 485.681 dříve zabavených Radeonů RX 470 8GB, čili karet, které díky své vyšší kapacitě pamětí mohou i dnes posloužit pro těžbu Etherea, ačkoliv už dávno nejde o moderní modely. S přísunem levné energie a výkonem kolem 31 MH/s (Ethash) ale může téměř půl milionu Radeonů představovat velice solidní příjem kolem milionu dolarů denně, takže se nelze divit, že firma Genesis Mining původně z Islandu nyní hledá způsob, jak své karty opět využít.

V případě Genesis Mining jde ale o soud, který neměl nic společného s nedávným zakazováním těžby v řadě čínských provincií. Jde o případ táhnoucí se už od roku 2018, který se týká sporu s poskytovatelem hostingu Chuangshiji Technology Limited ohledně jistých plateb za služby. Už z toho je tak zřejmé, že firma Genesis Mining využívala služeb zmíněného poskytovatele, aby měly její Radeony kde těžit. Ve všech případech má jít přitom o stejné karty od firmy MSI, které byly nyní vráceny.

Genesis Mining zažalovala svého někdejšího partnera v roce 2019 za to, že jí zabavil na 560 tisíc karet a také přes 60 tisíc ASIC používaných pro těžbu kryptoměn, a to poté, co byla ukončena hostingová spolupráce. Společnost Chuangshiji přitom daný hardware nejen zadržovala, ona se jej rozhodla začít likvidovat bez souhlasu majitele.

Sama firma Genesis Mining přitom fungovala a stále funguje jako velká cloudová těžební společnost, což znamená, že sama poskytuje dalším zájemcům těžební výkon svých systémů. Čili ti si mohli na čas pronajmout jistý hashrate a jen s pomocí vrácených karet to činí kolem 15 TH/s.

Nyní je tak otázka, zda Genesis Mining bude hledat další možnost využití svých starších karet, anebo se je už rozhodne spíše prodat. Polaris s 8 GB by ostatně dnes mnohým hráčům stále stačil a doba prodeji i starších karet také přeje, přičemž je pravděpodobné, že pro zprovoznění karet pro těžbu by si firma Genesis Mining musela najít už jinou zemi než Čínu. V tom by ale nemusel být problém vzhledem k tomu, že aktuálně tato firma slouží dle svých slov jako poskytovat hashovacího výkonu pro více než dva miliony zákazníků. Ti si za 500 USD pronajímají na dva roky výkon 12,5 MH/s (ETH), či 125 MH/s za 5000 USD a dle vyprodaných kapacit o tyto nabídky není nouze, takže dalších 15 TH/s ve vrácených Radeonech asi přijde velice vhod.

