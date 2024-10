Čínský Zhaoxin KX-7000 ukázal vysokou spotřebu při mizerném výkonu pod úrovní i3-8100

Čínské firmy se snaží dohnat náskok firem jako AMD, Intel nebo Nvidia, jde jim to ale zatím jen velmi pomalu. Čínské čipy stále trpí na velmi nízký výkon a mizernou efektivitu. I když mezigeneračně dochází k obrovským skokům, výchozí body byly tak špatné, že je to ve výsledku stále hodně podprůměrné. Příkladem může být nedávno představený procesor Zhaoxin KX-7000, který je proti předchůdci v některých oblastech i násobně výkonnější, přesto to nestačí ani na low-endové procesory dob dávno minulých. Připomeňme, že KX-7000 je 8jádrovým a 8vláknovým procesorem se 4MB L2 cache a 32MB L3 cache. Dosahuje taktu až 3,7 GHz, podporuje paměti DDR4 i DDR5 a nabídne až 24 linek PCIe Gen4. Takhle to nevypadá vůbec špatně.



Proti procesoru byly na serveru PCWatch postaveny starší modely, a to Intel Core i3-8100 z roku 2017 (4C/4T, max. 3,6 GHz) a AMD Ryzen 5 5600G z roku 2021 (6C/12T, max. 4,4 GHz). Podrobnější grafy najdete na stránkách PCWatch , zde si vypíchneme některé z nich. Jednovláknový výkon čínskému procesoru rozhodně nejde. VCPU-Z dostal 335,9 bodu, stařičké Core i3 bylo o 26 % výkonnější, modernější AMD pak dokonce o 83 %. Ještě s většími rozdíly dopadla jednojádrová varianta benchmarku Cinebench R23, kde měl KX-7000 584 bodů, staré Core i3 nabídlo o 63 % více a Ryzen pak o 146 % navíc (tzn. skoro 2,5krát vyšší výkon). Když tyto dva testy zprůměrujeme,

V případě vícevláknových testů by to nemuselo být tak špatné. Proti Core i3 má KX-7000 dvojnásobný počet jader i vláken (8C/8T místo 4C/4T), proti Ryzenu je to už horší. Tam sice vede na jádra (8C proti 6C), ale ztrácí na vláknech (8T versus 12T). Ve vícevláknovém testu CPU-Z tak už čínský procesor svého rivala od Intelu porazil, se svými 2517,2 bodů byl o necelých 56 % výkonnější (resp. Core i3 o 36 % pomalejší). Zde se tedy vyšší počet jader a vláken jasně projevil. AMD nicméně díky tomu, že bylo jediným procesorem s SMT, dokázalo i s menším počtem jader stále utéct o 90 %. U Cinebench R23 měl čínský procesor 3595 bodů, což je v podstatě stejně jako Core i3. AMD nicméně získalo o 189 % vyšší výkon. Pokud to zprůměrujeme, Core i3 bylo o 18 % pomalejší, AMD o 140 % rychlejší.

Jsou to sice jen dva testy, nicméně i výsledky v PCMark 10 Express ukazují, že KX-7000 je na tom podstatně hůře. V 7 testech zde v průměru Core i3 vyhrálo o 50 %, Ryzen pak dokonce o cca 137 %.



Pokud jde o grafický výkon, tak tady asi nemá smysl nic srovnávat. Např. v Time Spy dosáhl celkově 42 bodů a grafika dokonce jen 37 bodů. Core i3-8100 má herní výkon na základě tří testů v benchmarku 3DMark asi 10krát výkonnější, Ryzen pak asi 31krát.

No a pokud jde o spotřebu, v idle režimu si systémy s procesory Intel a AMD vzaly 23, resp. 24 W, Zhaoxin byl na 38 W. V zátěži v benchmarku Cinebench R23 bral systém s Intelem jen 64 W, AMD pak 102W, s čínským procesorem to pak bylo 112 bodů. Pokud bychom spočítali efektivitu systémů, tak AMD bylo na 102 bodech/W, Intel na 56 bodech/W, KX-7000 pak na pouhých 32 bodech/W.