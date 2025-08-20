Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Akumulátory, EV

Čínští vědci vyvinuli perovskitové FV články se 42% účinností, měření životnosti má ale háček

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Čínští vědci vyvinuli perovskitové FV články se 42% účinností, měření životnosti má ale háček
Perovskity jsou slibnými alternativami křemíkových solárních panelů. Zatímco účinnost problémem není, její dlouhodobé udržení ano. Nové čínské články slibují vysoké hodnoty, má to ale jeden problém.
Reklama
Vývoj solárních článků jde kupředu a vedle klasických křemíkových mají nejblíže k možnému komerčnímu nasazení ty perovskitové. Většinu z nich ale trápí mizerná životnost v řádech jednotek či nízkých desítek měsíců. A to je málo. Účinností jsou na tom už ale hodně dobře a dokážou být hodně blízko těm křemíkovým. Vědci v Číně nyní prezentovali výsledky svého zkoumání perovskitových článků a dosáhli opravdu extrémně vysoké účinnosti 42,01 %. Také údaje o životnosti vypadají slibně, mají ale jeden háček. Jde o interiérovou fotovoltaiku. Nejde tedy o solární panely, které si dáte na střechu, ale o články, které by mohly nabíjet a napájet nízkoodběrová zařízení v interiérech budov.
 
Vědci pro zvýšení stability zkombinovali materiály SAM (Self-Assembled Monolayer) s ITO (oxid india a cínu) tak, aby se zvýšila povrchová vrstva a s tím i jejich spojení. Udávanou účinnost tak mají při intenzitě osvětlení 1000 luxů, což odpovídá zhruba osvětlení v supermarketu nebo typickému zamračenému dni. Přímé sluneční světlo má přitom asi 110 tisíc luxů. A při těchto interiérových podmínkách byly také testovány výsledky životnosti. Periodicky se měnila intenzita z 2000 na 0 luxů a zpět, přičemž T90 (90 % původního max. výkonu) dosáhly za 6000 hodin. To je 250 dní, tedy asi 2/3 roku.
 
Pokud bychom se bavili o exteriérových článcích, tam se udává životnost pod slunečním světlem, ale trvalým, takže tam je třeba tuto fluktuaci jasu (den/noc, počasí) teprve ještě započítat. Třeba pro podmínky ČR znamená životnost na 1000 hodin zhruba totéž, okolo 2/3 roku. Pokud jde o praktickou aplikaci, vědci to demonstrovali např. na napájení elektronické cenovky.
 
Zdroj: interestingengineering.com, eurekalert.org, ilustrační foto, ChristofferRiemer, CC BY 3.0, přes Wikimedia Commons (ořez)

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Včera, Milan Šurkala40
Čína certifikovala první eVTOL Autoflight CarryAll, elektrický letoun nabídne 250km dolet
Čína certifikovala první eVTOL Autoflight CarryAll, elektrický letoun nabídne 250km dolet
5.8.2025, Milan Šurkala14
Do provozu míří čínská elektrická loď Yujian 77 s téměř 4MWh akumulátorem CATL
Do provozu míří čínská elektrická loď Yujian 77 s téměř 4MWh akumulátorem CATL
29.7.2025, Milan Šurkala8
DARPA dosáhla rekord v bezdrátovém přenosu energie, 800 W na 8,6 km
DARPA dosáhla rekord v bezdrátovém přenosu energie, 800 W na 8,6 km
25.7.2025, Milan Šurkala47
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Bílý dům je na TikToku, a to i přesto, že ho chce zakázat
Bílý dům je na TikToku, a to i přesto, že ho chce zakázat
Dnes, Milan Šurkala
Patice Intel LGA-1954 má vydržet 4 generace CPU, Nova Lake s až 288 MB L3 cache
Patice Intel LGA-1954 má vydržet 4 generace CPU, Nova Lake s až 288 MB L3 cache
Dnes, Milan Šurkala8
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Dnes, Milan Šurkala4
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Včera, Milan Šurkala2
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
Včera, Milan Šurkala5
Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Včera, Milan Šurkala
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Včera, Milan Šurkala40
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
Včera, Milan Šurkala