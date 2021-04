Čínští výrobci začali vyrábět SSD pro kryptoměnu Chia, popularita roste

Kryptoměnu Chia (XCH) můžeme už těžit, respektive v tomto případě farmařit, ovšem stále se s ní ještě nezačalo obchodovat, takže ani nebyla stanovena její hodnota na trhu. Jde přitom pro těžaře kryptoměn jistě o zajímavou alternativu pro investici a lze si představit, že řada z nich může pro farmaření Chia používat svůj existující hardware určený třeba pro těžbu Etherea. Ten sice nebude tak moc vhodný jako rig navržený přímo pro Chia, ale zde jde právě o vstupní investici, která tak může znamenat jen napojení SSD a HDD na existující těžební rigy.

Ethereum totiž využívá v podstatě pouze výkon grafické karty, čili jeho těžba není v konfliktu s farmařením, kde se využívá CPU, operační paměť a výkonné SSD pro plotting a pak už ideálně HDD pro farmaření, které tak může probíhat na jednom systému paralelně s těžbou.

Při vydělávání Chia totiž funguje jakýsi dvousložkový systém. Nejdříve nastává zmíněný plotting v analogii vytyčování políček, což znamená vytvoření cca 100GB souborů s hashi (výchozí velikost). Výsledné soubory si pak můžeme uložit kam chceme, označit v softwaru Chia jejich adresáře a pak probíhá farmaření, kde se sleduje, zda se náhodou nějaký hash v zadání neshoduje s tím, co máme na disku, čili v tomto ohledu jde v podstatě o loterii. Čím víc souborů s hashi tedy máme, tím větší šance je na úspěch.

Především čínští těžaři a nyní i farmáři tak čuchají příležitost, což platí i pro tamní výrobce úložných zařízení, kteří rychle přispěchali se speciálními modely SSD. Na čínském trhu přitom už chybí 8TB pevné disky a postupně začínají docházet i menší modely. Co se týče SSD, ty jsou využívány především pro plotting, kde je důležitá rychlost, ovšem jde o intenzivní proces, který běžná spotřebitelská SSD dokáže rychle vyčerpat, takže farmáři mají zájem především o podniková SSD s dlouhou výdrží (dle toho i nová nabídka výrobců), anebo prostě o co nejrychlejší HDD.

V našich obchodech je zatím klid, čili i zmíněné 8TB pevné disky jsou běžně skladem a jejich ceny v poslední době evidentně nic jako Chia neovlivnilo. Může to být ale jen otázka času, než se dočkáme i my, čili než se nedostatek přelije z Asie do Evropy. Nicméně pevné disky už přece jen nejsou volbou číslo jedna pro moderní PC a pokud jde o běžná spotřebitelská SSD, pak z výše uvedených důvodů by Chiamánie snad neměla jejich dodávky tak poznamenat. Nicméně pokud si plánujete třeba pořídit a vybavit nový NAS, v tomto případě asi není radno s nákupem disků otálet.

Síť Chia přitom aktuálně hlásí, že v posledních 5 hodinách do ní byla zapojena kapacita přes 400 PiB a ta roste každým dnem. Pokud tak někdo pravidelně nerozšiřuje svá "políčka", neustále klesá jeho šance na úspěch, přičemž pokud si dnes zaplníte pro tyto účely 2TB disk, na první získaný blok budete dle odhadu čekat asi dva měsíce. Jde ovšem jen o odhad a o náhodu, takže někdo může uspět hned a jiný může mít smůlu a nedočká se ani za rok. Jde ovšem o to, že bez neustálých investic budou naše šance vzhledem k rozšiřující se kapacitě sítě klesat, přičemž pooly ještě neexistují, takže aktuálně jde o podnik jen pro "jednoho hráče". Na druhou stranu, pokud někdo bude mít štěstí, může rychle vydělat pár Chia a pak stačí jen počkat na to, jaká bude jejich hodnota v budoucnu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: