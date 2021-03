Čipy z dosud nepředstavené RTX 3080 Ti slouží na kartách RTX 3090

GeForce RTX 3080 Ti byla odložena již pětkrát a dle nejnovějších informací by měla dorazit v květnu. Nyní je tu ovšem otázka, zda to vůbec ještě platí a zda by měla být založena na GPU GA102-250, jak se doposud tvrdilo. Ne že by toto GPU neexistovalo, právě naopak, nyní už máme důkaz, že opravdu existuje. Ovšem NVIDIA začala tyto čipy přeznačovat na GA102-300 a montuje je do grafických karet RTX 3090.





O tom dostal zprávu jednak server VideoCardz a to se poté potvrdilo, když jistý iso0, člen diskusních fór HardwareLuxx , chtěl na svou novou RTX 3090 namontovat vodní blok. Můžeme tak vidět jednoduše přeškrtnuté označení GA102-250, pod nímž je laserem vyryto nové, a sice GA102-300.

Pokud se NVIDIA už před řadou měsíců chystala vypustit na trh kartu RTX 3080 Ti, která zatím nepřišla, není divu, že GPU chystaná pro ni nyní využívá na RTX 3090. Dobře víme, že těchto čipů je nyní nedostatek, jak si postěžovaly firmy MSI a Asus a že verze 250 a 300 čipu GA102 k sobě mají velice blízko. Jejich výbava čítá stejný, anebo alespoň velice podobný počet CUDA jader a verze 250 má mít jen trošku užší 320bitovou sběrnici namísto 384bitové, kterou NVIDIA u přeznačených čipů pochopitelně odemkla právě na 384 bitů. Anebo bude sběrnice na RTX 3080 Ti také 384bitová a karta využije 12 GB GDDR6X, to se ještě uvidí.

Pokud ale NVIDIA nyní využívá GA102-250 na kartách RTX 3090, je tu otázka, co to znamená pro RTX 3080 Ti? Počítá se s ní vůbec ještě? Anebo jde jen o to, že NVIDIA využila část zásob daných GPU, aby mohla navýšit produkci svých hi-end karet. To se teprve uvidí, nicméně o zrušení či dalším odsunu modelu RTX 3080 Ti jsme dosud neslyšeli, takže aktuálně stále platí květen.



