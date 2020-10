ClockTuner for Ryzen (CTR) je už k dispozici ve verzi 1.0 beta

O chystaném softwaru ClockTuner for Ryzen od Jurije Bublije jsme se zmínili už na konci srpna, a tak jsme se mohli i dozvědět, že mezi podporované procesory patří krom CPU Ryzen 3000 také moderní Threadrippery 3000 a dle autora bude software kompatibilní i s budoucími procesory Vermeer (Zen 3), které umožní individuální ladění jader včetně jejich napětí.

CTR je v podstatě alternativa pro software Ryzen Master od AMD, vedle nějž by měl nabídnout především jednoduché použití. Pracuje totiž automaticky, čili pro každé CCX se pokusí najít to nejlepší nastavení s ohledem na takty a napájecí napětí, takže zároveň s tím i hledá to nejkvalitnější CCX v procesoru. To samozřejmě za předpokladu, že jich náš model má více než jedno. Dle seznamu podporovaných procesorů však software CTR v aktuální verzi ještě nefunguje se zcela všemi modely s architektgurou Zen 2. Jde především o APU a také o nejvýkonnější Threadripper, ale to se bude časem lepšit.

Dále tu máme vedle prosté kompatibility také rozšířenou podporu v rámci dalšího nastavení. Nejlepší podporu tak mají silnější procesory z řad Matisse.

Požadavky tu jsou ale i na celý systém a jeho aktualizace. Vřele je doporučeno využívat Windows 10 x64 ve verzi alespoň 1909 nebo novější, dále to je BIOS s AGESA Combo AM4 1.0.0.4 a novější verzí a také .NET Framework 4.6 a novější. V samotném BIOSu bychom pak měli mít nastavené napětí CPU i násobič na auto plus vypnutou virtualizaci (SVM Mode), dále to bude chtít nainstalovaný Ryzen Master 2.3, jehož ovladač CTR využívá a nakonec to chce stabilní nastavení pamětí DDR4, aby v procesu ladění nedělaly neplechu.

Ještě tu také máme doporučení pro nastavení Load Line Calibration (LLC), které se bude lišit dle výrobců desek:

ASUS – LLC 3 či LLC 4



MSI – LLC 3



Gigabyte – většinou Turbo a lze použít i Auto



ASRock – Auto nebo LLC 2; CTR aktuálně nemá nejlepší výsledky na deskách od

ASRock



Biostar – Level 4+

Máme tu také jeden příklad toho, co lze od CTR očekávat na procesoru Ryzen 9 3900XT. Tomu byly podstatně zvýšeny takty a dosaženo bylo dle integrovaného testu Cinebench R20 skóre 7974 bodů, což je o téměř 11 procent lepší než ve výchozím stavu. Ostatně dvě ze čtyř CCX pracovaly na 4550 MHz. Nic nám však nezaručuje, že zrovna náš procesor zvládne to samé.





