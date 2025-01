ČNB zváží státní rezervy v Bitcoinu, guvernér připouští až 5 %

V rozhovoru pro Financial Times řekl guvernér České národní banky, Aleš Michl, zajímavé informace. Navrhuje totiž přemýšlet nad tím, zda by Česká republika mohla mít část státních rezerv v kryptoměně Bitcoin. Vedení banky bude mít schůzku dnes, a uvažuje např. nad tím, že mohla by tato kryptoměna tvořit až 5 % českých státních rezerv, které jsou ve výši zhruba 3,55 bilionu Kč. V Bitcoinech by tak mohla mít přes 175 miliard Kč. To by znamenalo nákup zhruba 71.000 BTC.



Czech National Bank’s goal is price stability. When we took office in July 2022, inflation was 17.5%. We brought it down to target. We are also diversifying reserves—gradually increasing gold holdings from 0% to around 5% and planning for 30% in equities. An asset under… https://t.co/Au7fwJVHEU — Aleš Michl (@MICHLiq_) January 29, 2025

Takovým nákupem by se ČNB stala první "západní" centrální bankou, která by něco takového podnikla. Zde je ale dobré podotknout, že Michl chce jen rozproudit diskuzi v rámci ČNB, jakou případnou roli by Bitcoin mohl hrát v rámci státních rezerv. Nejde tedy o hotovou věc a nebude se tedy rozhodovat hned o tom, že to tak bude, a v jaké výši přesně. Stále totiž bude potřeba provést spoustu analýz.



Michl rovněž řekl, že Bitcoin může mít v budoucnu hodnotu nulovou (to nelze vyloučit), ale může ji mít také obrovskou. Dnes pohybuje kolem historických maxim, která byla přes 109 tisíc USD (2,6 mil. Kč). Nyní je hodnota okolo 102 tisíc USD (2,47 mil. Kč). Zde připomeňme, že dalším státem, který využívá Bitcoin jako rezervy, je americký El Salvador , který se do plusu dostal koncem roku 2023. El Salvador má nyní 6049 BTC s průměrnou hodnotou nákupu 45.981 USD za BTC. Investoval tak 278,14 mld. USD, nyní mají ale tyto Bitcoiny hodnotu 620,97 mld. USD , je tedy už 123,6 % v plusu.

Souhlasíte s tím, aby byly Bitcoiny součástí českých státních rezerv?