Co nabídne GeForce RTX 3080 generace Ampere?

NVIDIA se tak rozhodla, že nám zrušenou GTC přeci jen nějakým způsobem nahradí . Ve čtvrtek za dva týdny proběhne keynote a slovo si vezme Jensen Huang. Dle hesla "Get AMPED" je pak vcelku zřejmé, o čem bude řeč a i když to možná ještě nebudou nové GeForce, jako spíše nové akcelerátory, alespoň se nám značně zúží mantinely pro další spekulace.

Dobře ale víme už nyní, že další generace GeForce přichází a že slibuje velký nárůst výkonu v ray tracingu, který je ostatně potřeba, aby tato renderovací technologie mohla nabídnout potřebnou kvalitu. Mluvit pak můžeme o kartách GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 a RTX 3060, pokud se NVIDIA nerozhodně styl označení opět změnit, ale i kdyby ano, bylo by to to nejméně podstatné. Stejně tak není zaručeno, že nové GeForce opravdu budou patřit mezi Ampere. Tato architektura by nakonec mohla být vyhrazena pro akcelerátory či profesionální grafiky stejně jako Volta, přičemž herní či běžné grafiky by získaly něco jiného. Ostatně i Turing se jako možné označení další generace objevil nějakých pět měsíců před vydáním karet RTX 2000. Nyní ale bude předpokládat, že příští GeForce = Ampere.

Dále už to jsou čistě jen spekulace a údaje založené na informacích, v nichž se opravdu může ukrývat pravda, ale tu nyní těžko odhalíme. Pokud NVIDIA nepřehodnotí svůj přístup a pokud jsou nové GeForce opravdu otázka konce letošního roku, pak nám Jensen Huang o nich v květnu neřekne ještě vůbec nic. Vzpomeňme si na rok 2018, kdy se informace o správném označení karet a o tom, že ty budou podporovat ray tracing objevila sotva dva týdny před jejich představením. A tak je to vždy, NVIDIA mlčí do poslední chvíle.

Brzy bychom ale mohli zjistit to, na jakém procesu bude Ampere tvořen a jakou maximální konfiguraci nabídne. Co by to ale mohlo být dle odhadů?

Nejlepší čip pro herní karty, čili pravděpodobně GA102, by se mohl dostat na 128 SM, čili 8192 CUDA jader, ovšem s tím, že ne všechna jádra budou aktivní. Dále se již mluvilo o 7nm výrobním procesu, ale také o 10nm a je otázka, zda půjde o výrobu jako obvykle v TSMC, anebo ve firmě Samsung.

Čisté spekulace pak kolují ohledně architektury a nejčastěji takové, že RT jádra budou výrazně efektivnější. Výrazně se ale také mohou změnit jednotky SM, ostatně už v rámci Turingu se jejich počet snížil ze 128 na 64 na jeden SM a každé CUDA jádro dostalo INT pipeline pro současné výpočty v plovoucí i pevné řádové čárce. Ampere by mohl přidat další změny, a to především s ohledem na konfiguraci SM, čili poměr jader v těchto jednotkách.

Uvidíme tedy, co se dozvíme v půli května a zda vůbec něco relevantního k touto tématu.

