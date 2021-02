Co slibují Alder Lake? Prý až 20% zvýšení výkonu na takt a 5GHz turbo

Už brzy uvidíme, jak se s ohledem na výkon na takt zlepší procesory Rocket Lake-S, v jejichž případě chce Intel na svém 14nm procesu hnát pracovní takty až na samotnou hranici možností. To ostatně platí také pro AMD a ty tam jsou časy, kdy procesory x86 měly velkorysou frekvenční rezervu a my jsme řešili hlavně to, jakým způsobem by se jí dalo využít.

Rocket Lake-S mají nabídnout slušný nárůst IPC, aby se v tomto ohledu zhruba vyrovnaly moderním Ryzenům 5000 a bylo zcela zřejmé, že následující Alder Lake včetně desktopových verzí se budou snažit o další nárůst. Nyní se dozvídáme , že ten by měl být až pětinový, což by znamenalo, že Alder Lake porazí Ryzeny 5000. Jedním dechem je ale třeba dodat, že nové procesory od Intelu už nebudou soupeřit s dnešní generací Ryzenů, ale spíše už s 5nm generací 6000 a ta slibuje rovněž výrazný výkonnostní skok.

Můžeme ale počítat s tím, že srovnání výkonu procesorů Alder Lake s Ryzeny dnešní či příští generace nebude jednoduché, a to právě kvůli nové hybridní architektuře Intelu. Je zřejmé, že výkonu jader v procesorech Ryzen budou konkurovat leda velké Golden Cove, čili Core, jichž bude v Alder Lake maximálně osm a pak tu bude až osm dalších Grace Mont, čili Atomů. Právě pro Golden Cove platí až 20% nárůst IPC a v průměru spíše mezi 16 až 18 % při turbu do 5 GHz. Vedle toho máme prý očekávat také reálné snížení spotřeby o cca 15 procent (oproti Comet Lake-S), což půjde na vrub 10nm procesu.

Jak na tom ale budou Grace Mont, jež bychom mohli dle zařazení mezi Atomy vidět jako něco podřadného? Ty mají být dle zdroje ve skutečnosti na úrovni jader Skylake, která se v posledních letech téměř nevyvíjela, zatímco Grace Mont má potkat výrazné zvýšení IPC oproti předchozím generacím.

Čili pokud budou Golden Cove mnohem robustnější a výkonnější jádra než jakákoliv předchozí generace a "slabé" Grace Mont se dostanou na úroveň Skylake, můžeme očekávat velice zajímavou generaci, která nabídku Intelu konečně posune o velký kus dál, zvláště když už půjde opravdu o novou platformu s podporou DDR5 a PCIe 5.0. S tím ovšem nelze počítat ve všech případech Jednak mají Alder Lake podporovat zároveň ještě staré DDR4 (stejně jako původní Skylake a DDR3/4) a vedle toho rozhraní PCIe 5.0 bude pravděpodobně k dispozici jen na tom nejlepším hardwaru, ostatně i PCIe 4.0 je dnes pro mnohé účely zbytečný luxus.



