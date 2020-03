CoD Warzone: Battle Royale pro 150 hráčů

Call of Duty: Warzone tak bude zjednodušeně znamenat řežbu všech proti všem v mapě, jejíž "obyvatelný prostor" se bude progresivně zmenšovat, aby hráči byli donuceni se stahovat k sobě. Tvůrci by ale měli také nabídnout něco originálního a neotřelého, aby přivábili hráče i na něco jiného než na značku CoD. Activision svůj Warzone propaguje jako "větší, bláznivější a zdarma". Či snad bylo myšleno free jako svobodnější ve smyslu volby toho, jakým stylem budeme hrát? Nejspíše to bude obojí, ale nejlepší bude podívat se na trailer.

Jde tak o moderní verzi Call of Duty, která se bude odehrávat ve velké aglomeraci a hráči budou mít k dispozici široký arzenál zbraní, vozidel, letadel a vrtulníků. Jde o jisté město zvané Verdansk, které má být založeno na ukrajinském Doněcku. Rozděleno pak bude na několik zón, takže si budeme moci zahrát čistý Battle Royale v Gorengard Lumber Yard, Gora Dam či jiných. A co zde poslouží pro donucení hráčů opouštět postupně zakazované oblasti? Tvůrci si v tomto případě vybrali jedová mračna, která opozdilce spolehlivě zahubí.

Vzhledem k vysokému počtu hráčů v jedné mapě se budou tvořit trojice, jichž tak bude celkem až 50 (150 hráčů) a poté si můžeme vybrat režim, čili buď klasický Battle Royale, anebo Plunder. V rámci druhého režimu máme za úkol nasbírat co nejvíce peněz, a to porůznu schovaných v mapě, nebo je můžeme ukrást ostatním, či plnit speciální úkoly, za něž dostaneme zaplaceno. Hrát sami za sebe tak bude představovat nevýhodu už jen vzhledem k tomu, že tu bude řada vehiklů určených pro více hráčů, čili jeden může řídit/pilotovat a ostatní obsluhovat zbraně. Ti, kteří již vlastní Call of Duty: Modern Warfare, si mohou Warzone otevřít pomocí samostatného odkazu v hlavním menu, který dříve nesl označení Classified (tajné). Jde o možnost brzkého přístupu, i když z následujícího přehledu se nedozvíme, že by něco takového mělo platit i pro našince.

Nicméně pro všechny bude Warzone k dispozici nedlouho poté, přičemž v Německu se zákazníci dočkají 10. března v 8 večer, tak to snad bude platit i pro nás. Na co se ale musíme připravit, jsou kvanta dat pro stáhnutí, neboť instalace bude mít mezi 83 a 101 GB. A na čem chce Activision vůbec vydělávat, když Warzone nabízí zdarma? Pochopitelně na mikrotransakcích, a to prostřednictvím tzv. Buy Stations. Tam mohou hráči získat za peníze mimo jiné i Redeploy Tokens pro oživení padlých kamarádů či Self-Revive Kits sami pro sebe, což už ovšem poněkud zavání systémem pay to win. Zdroj: Hexus.net

