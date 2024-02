Coinbase vyděsil uživatele, některým z nich ukázal zůstatek 0 BTC

Kryptoměnové platformy jsou docela známé tím, že mají občas nějaké ty problémy technického rázu, což se objevuje především v době, kdy hodnota strmě roste nebo strmě padá. Mnoho najednou připojených uživatelů přetěžuje systémy a ty pak mohou vykazovat chyby. Něco takového se stalo platformě Coinbase. Některým uživatelům se totiž na bitcoinovém účtu objevila nula, což člověka vyděsí zejména v dnešní době, kdy je cena Bitcoinů opravdu hodně vysoko a blíží se k historickému maximu.



Jen pro představu, ještě tři dny zpět byla pod 52.000 USD a v průběhu úterního odpoledne už začala strmě růst. Na přelomu středy a čtvrtka se na chvíli zastavila okolo 57.000 USD, aby ve čtvrtek ve dvě odpoledne prolomila hranici 60.000 USD. V šest večer se zastavila těsně před hodnotou 64.000 USD, aby během čtvrt hodiny spadla zpět pod 60tisícovou hranici. Zejména v takovém okamžiku je nula na účtu opravdu nervy drásající. Vše je zesíleno onou extrémní cenou, kterou to pár minut předtím dosáhlo, a je určitě pro mnohé doslova děsivé pomyslet na to, co se s jejich Bitcoiny vlastně stalo.

Společnost Coinbase nicméně uživatele ujišťuje, že jde o takovou chybu v systému, při které prostředky uživatelů nikam nezmizely, i když zatím neví, co se vlastně stalo. Současně upozorňuje, že systém může vykazovat chyby při nákupu a prodeji. Záležitost se vyšetřuje a platformu o hodinu později postihl i výpadek podpůrného chatu.