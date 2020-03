Command & Conquer Remastered přijde v červnu

Ne vždy se ale úkol přepracovat starou hru do novějšího hávu podaří, jak nedávno ukázala společnost Blizzard, která nedokázala dostát svým slibům a nabídnout Warcraft 3: Reforged ve slíbené podobě. Hráči mohou zcela právem považovat takový výsledek za ostudu, zvláště když tvůrci za takovou hru požadují 40 dolarů. To je cena, za kterou si můžeme koupit některou z dlouhé řady zbrusu nových her, do nichž jejich autoři vložili mnohem více času a práce.