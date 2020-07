Commodore VIC-20 se dočkal moderní verze. Obsahuje více než 60 her

Americký výrobce počítačů Commodore sice zanikl již v roce 1994, ale jeho odkaz stále přetrvává. Před pár lety se dočkal znovuzrození Commodore 64 – nejprve ve zmenšené verzi a následně i v původní velikosti pod názve The 64. Nyní se britský výrobce Retro Games ve spolupráci s rakouským distributorem Koch Media rozhodl vrátit na trh další legendární stroj: Commodore VIC-20, který zanedlouho oslaví čtyřicáté narozeniny. THEVIC20 si zachoval původní design zahrnující krémové tělo s černou (a plně funkční) klávesnicí. Autoři se tentokrát vyvarovali zmenšování, takže velikost zůstala stejná jako u originálu. A v balení se nachází také joystick fungující na bázi mikrospínačů.

Ve srovnání s původním modelem bylo ovšem nutné změnit výbavu v oblasti konektivity. Joystick i jiné periferie lze díky tomu připojit přes jeden ze čtyř portů USB, zatímco spojení s televizorem nebo monitorem zajistí HDMI výstup (počítač je dodáván s kabelem o délce 1,2 metru). Obraz bude odesílán s obnovovací frekvencí 50/60 Hz. Software je tentokrát pouze emulován a uživatel může volně přepínat mezi třemi režimy: Vic-20-Basic, C64-Basic a herní. Novinka tedy nemusí fungovat pouze jako retro herní konzole, ale můžete si na ni zopakovat programování v jazyce BASIC. Pro hráče je připraveno více než šest desítek her z počítačů Commodore VIC-20 a Commodore 64 (viz seznamy níže). Další lze potom načítat z paměťového média přes USB.

THEVIC20 se na evropské trhy dostane 23. října a někteří obchodníci včetně Amazonu již spustili předobjednávky. Cena byla stanovena na 120 eur, v přepočtu 3 200 Kč. Původní model přitom po svém uvedení na trh v roce 1981 stál 300 dolarů, což by po započtení inflace dnes činilo okolo 800 dolarů. Commodore VIC-20 byl nástupcem pro Commodore PET a vyšlapal cestu pro ještě slavnější Commodore 64. Jednalo se o první počítač, který se prodal ve více než 1 milionu kusů. Ve výbavě bychom našli 8bitový procesor MOS Technology 6502 s frekvencí jen něco málo přes 1 MHz a obraz dosahoval rozlišení 176 x 184. Na německém trhu byl počítač přejmenován na VC-20, neboť původní označení VIC-20 mohlo při německé výslovnosti připomínat slovíčko „fick“ – vulgární označení pro soulož.

Seznam her z Commodore VIC-20

Abductor, Andes Attack, Arcadia, Bewitched, Blitzkrieg, Brainstorm, Catcha Snatcha, Connect 4, Encounter, Frantic, Frog Chase, Gridrunner, Harvester, Headbanger’s Heaven, Hell Gate, Laser Zone, Martians, Matrix, Mega Vault, Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time, Psychedelia, Snake, Starquest, Subspace Striker, Tank Battle, Traxx, Wacky Waiters, Zor.

Seznam her z Commodore C64

Alleykat, Bear Bovver, Boulder Dash, California Games, Chips Challenge, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II, Destroyer, Firelord, Galencia Mini, Gribbly’s Day Out, Heartland, Impossible Mission, IO, Iridis Alpha, Jumpman, Mega Apocalypse, Nebulus, Netherworld, Paradroid, Pitstop II, Planet of Death, Robin of the Wood, Speedball 2, Spindizzy, Street Sports Baseball, Street Sports Basketball, Summer Games II, Super Cycle, Sword of Fargoal, Temple of Apshai Trilogy, The Arc of Yesod, Uridium, Winter Games, World Games, Zynaps.

