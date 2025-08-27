Commonwealth Bank couvá s nasazením AI, vyhozených 45 zaměstnanců chce zpátky
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Australská Commonwealth Bank chtěla pomocí AI zjednodušit své fungování. Nasazení se ale nevydařilo, chatboti se neosvědčili a banka couvá zpátky.
I když systémy AI mnohde pomáhají výrazně zefektivnit dosavadní fungování, ne vždy to vyjde podle představ. Australská Commonwealth Bank je jedním z takových příkladů. Před měsícem oznámila, že propustí nadbytečných 45 zaměstnanců, kteří byli nahrazeni chatbotem. Tento svůj krok ale nyní označuje za chybu a snaží se ho zvrátit zpět, což se už ale úplně nepovede. Banka totiž zjistila, že tito zaměstnanci zas až tak nadbyteční nebyli, jak se jí původně zdálo. Přestože banka tvrdila, že nasazení chatbotů sníží počet telefonátů, když mnohé z nich vyřídí chatbot, v skutečnosti jejich počet ještě více narostl. Došlo to dokonce tak daleko, že musely být nabízeny přesčasy a někdy telefonáty museli vyřizovat i výše postavení zaměstnanci a řídící pracovníci.
Call centrum banky tak chce nabrat propuštěné zaměstnance zpět. Ti mají možnost pokračovat v propouštěcím procesu, získat jiné místo v bance, a nebo ideálně pokračovat ve své původní pozici. Odbory Finance Sector Union nicméně říkají, že škoda už byla napáchána a že CBA byla nachytána při tom, jak se vyhazovy snažila zamaskovat za inovaci. Ta přitom v minulých měsících nabrala okolo 2000 zaměstnanců, ale to šlo většinou o rozšiřování technologických týmů v Indii.
