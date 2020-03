Computex 2020 je ohrožen, Tchaj-wanci zakázali návštěvy z ciziny

Pořadatelé Computexu 2020 doposud monitorovali situaci z bezpečí Tchaj-wanu, který koronavirovou hrozbu dosud zvládá velice dobře. Nakažené má už od ledna, a přitom jich bylo dosud pouze rovných sto s jedním úmrtím, takže ačkoliv je tento ostrov velice blízko ke zdroji nákazy a potýká se s ní déle než většina jiných zemí, nijak zvlášť postižen nebyl.

Nyní tak přichází logické opatření, které by ostatně v dohledné době mohla zavést i samotná Čína. Tchaj-wan zakázal s platností od 19. března vstup cizincům na svou půdu, a to až do odvolání. Ti, kteří jsou již na cestě a ještě dorazí, pak budou umístěni do povinné 14denní karantény, přičemž výjimky platí jen v případě diplomatů, obchodníků se zvláštním povolením vlády či držitelům ARC (Alien Resident Certificate).

Zkrátka a dobře na Tchaj-wan nesmí žádný běžný návštěvník a je otázka, kdy bude tento zákaz zrušen, když nákaza v Evropě či jiných zemích stále ani nekulminovala. Computex 2020 se sice má odehrát až na začátku června, jenomže už od dubna měli na Tchaj-wan přijíždět první lidé provádějící přípravné práce, aby v červnu byly připraveny stánky vystavovatelů, mohly se začít dopravovat samotné produkty pro předvádění a vůbec aby se zajistila příslušná logistika.

Je také jasné, že vystavovatelé budou potřebovat vědět už předem, zda se vůbec na Tchaj-wan vydají, nebo ne, a tak můžeme v podstatě každou chvíli očekávat nové prohlášení společnosti TAITRA, která Computex pořádá. To nejnovější je z 13. března , kdy se stále s proběhnutím letošního ročníku počítalo a aktuálně stále ještě probíhá online registrace.

