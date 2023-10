Cooler Master GM2711S: herní monitor se 180 Hz a nízkými odlesky díky A.R.T.

Dalšími herními monitory z dílen společnosti Cooler Master jsou modely GM2711 a GM2711S. Oba dva mají 27" panel Ultra Speed IPS od AUO s rozlišením QHD 2560×1440 pixelů, který zvládá frekvenci až 180 Hz přes Display Port, resp. 144 Hz přes HDMI. V případě modelu GM2711S je ale zajímavostí technologie A.R.T. (Advanced Reflectionless Technology), která významným způsobem snižuje množství odlesků u matných displejů. I ve velmi jasně osvětlených místnostech potlačuje vznik směrových odlesků (které i u matných displejů do menší míry vznikají), tedy lépe rozptyluje odrážející se světlo. A.R.T. vychází z technologií vyvinutých pro displeje v galeriích, kde je důležité, aby se okolní světlo (pokud možno) neprojevovalo na reprodukci maleb a jiných děl. Výsledkem je lepší zachování barev, kontrastu a vedlejším efektem může být i snížení spotřeby, protože je na displej dobře vidět i při nižším jasu (není potřeba "přesvítit" odlesky). Výrobce slibuje odezvu 2 ms GTG, resp. 0,5 ms MPRT.



Monitor dosahuje kontrastu 1000:1, má max. jas 350 nitů, v HDR režimu je ale vyšší a podporuje i DisplayHDR 400. Pokrývá 95 % prostoru DCI-P3, 91 % Adobe RGB a 99 % sRGB. Novinka má dva porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, USB-A i USB-B, nechybí také audio jacky pro mikrofon i sluchátka. Typická spotřeba je 23 W. Polohovatelnost je vyjádřena možností naklonit monitor od -5° do +25°, do stran o 45°, výškově ve 130mm rozsahu a nechybí ani funkce pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Monitor by měl jít do prodeje v prvním čtvrtletí roku 2024 za cenu 265 britských liber (7500 Kč s DPH).

Verze GM2711 tuto antireflexní vrstvu nemá, ale liší se i v dalších detailech. Např. má nižší pokrytí barevných prostorů (90 % pro Adobe RGB a 98 % pro sRGB), výrobce také udává horší odezvy 3 ms GTG a 1 ms MPRT. Typická spotřeba činí 36,74 W a kvůli jinému stojanu je také slabší polohovatelnost (-5° až +15° pro náklon, do stran +/-15°, výškově 110 mm a není zde funkce pivota).