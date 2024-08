Cooler Master představil (nejen) herní DUHD 8K monitor s 57“ úhlopříčkou

V červnu nás společnost Cooler Master informovala o tom, že připravuje netradiční 57“ monitor s rozlišením UHD 8K (sama ho označuje jako DUHD). Nyní je oficiálně tady. Jmenuje se GP57ZS a je určen pro práci, když uživateli umožňuje mít vedle sebe v podstatě dvě UHD 4K obrazovky, ale i pro hraní. To pochopitelně u mnoha sestav nebude možné využít na plné rozlišení, hodit se ale může obří úhlopříčka i širokoúhlý obraz o poměru 32:9.

Novinka má panel VA s rozlišením 7680×2160 pixelů a disponuje zakřivením 1500R. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz s funkcí Adaptive Sync, odezvy jsou pak 1 ms GTG i MPRT. Monitor je sice podporuje 10bitové zobrazení, ale dosahuje toho pomocí technologie FRC (jde tedy o 8bit+FRC). Díky panelu VA má vysoký kontrast 3000:1. Jeho jas je 400 nitů, v HDR pak až 1100 nitů. Pokud jde o podsvícení, jde o Mini-LED, takže tu najdeme vysoký počet 2304 zón pro lokální podsvícení. Pokrývá 98 % prostoru DCI-P3 a 99 % sRGB.

Co se týče portů, máme tu 2 HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, USB-C s 90W PD a 4 porty USB-A 3.2 (+jeden USB-B pro upstream), nechybí ani jeden audio jack pro sluchátka. Ozvučení je zde zajištěno dvě reproduktory s celkovými 10 W. Nechybí ani podpora pro KVM Switch a funkce PiP a PbP. Polohovatelnost je možná 110 mm výškově, náklon je pak podporován od -5° do +15°, do stran o +/-30° a možná je i montáž na zeď díky VESA 100×100mm. Velký monitor má i velkou spotřebu, takže zde počítejte s až 485 W, to ale pravděpodobně zahrnuje i výstupy USB PD.