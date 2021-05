Core i5-11400 bez chladiče pod termokamerou: co vydrží, než se zničí?

Fritzchens Fritz nám přinesl již řadu zajímavých detailních snímků vybraných počítačových čipů, jako třeba GPU GA102 od NVIDIE . K tomu může použít čipy, které z nějakého důvodu v provozu umřely, anebo jako v tomto případě funkční Core i5-11400. To by bylo pro účely focení stejně zničeno, a tak se autor rozhodl provést alespoň pokus, který byl ve výsledku pro procesor destruktivní.

Můžeme se tak podívat na video, které ukazuje obsah obrazovky testovaného počítače a v rohu pak máme obraz termokamery s daným procesorem, přes nějž autor nakreslil hrubé schéma ukazující rozmístění hlavních částí, čili především samotných procesorových jader. Z toho můžeme vyčíst, že v daném 6jádrovém CPU byla deaktivována dvě jádra uprostřed.

Jak se dalo očekávat, nebylo možné tento procesor provozovat bez chladiče na výchozí nastavení, neboť to by se ihned přehřál a vypnul. Proto autor uzamkl taktovací frekvenci na 800 MHz a navíc deaktivoval Hyper-threading, AVX i integrované GPU. K tomu ještě nastavil offset napětí VCCSA na minus 200 mV a podtaktoval paměti DDR4 na efektivních 1333 MHz. Víc už se asi nedalo dělat pro to, aby procesor vydržel co nejdéle bez chladiče.

My můžeme sledovat v následujících testech to, jak teplota procesoru reaguje na různou zátěž a jak se v jednovláknových testech zatěžují postupně jednotlivá jádra, která si mezi sebou daný proces vyměňují. Výkon je samozřejmě špatný, neboť Core i5-11400 s výše uvedeným nastavením dokázal v Cinebench R15 dosáhnout jen 106 bodů s jedním vláknem a kupodivu jen o 10 bodů více ve vícevláknových testech.

Nakonec ale ani s takovým nastavením procesor nepřežil, ale můžeme se těšit alespoň na to, že se brzy podíváme na podrobné fotografie čipu Rocket Lake-S.

Ceny souvisejících / podobných produktů: