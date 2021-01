Core i5-11400 v testech, jaký výkon dostaneme oproti Core i5-10400?

Intel Rocket Lake-S nastoupí až někdy za dva měsíce, ovšem desky už jsou připraveny, a tak je jasné, že Intel už musel rozeslat do světa řadu vzorků, které se dostaly do různých rukou. A že tu už máme podporu v rámci základních desek, tak nic nebrání tomu, aby se nové procesory už začínaly neoficiálně testovat.

Můžeme tak být zvědaví na to, jaký pokrok ve výkonu předvede právě model Core i5-11400, který patří mezi Rocket Lake-S a nejspíše půjde o nejslabší procesor založený na nové architektuře, neboť nižší řada Core i3 by už měla být založena na staré architektuře vycházející z původní Skylake.

Core i5-11400 bude mít základní takt 2,6 GHz a turbo až 4,4 GHz s konfigurací 6C/12. Dnešní Core i5-10400 má přitom základní takt 2,9 GHz a turbo 4,3 GHz, což ukazuje, že nová jádra v Rocket Lake-S jsou energeticky opravdu náročnější, neboť oba procesory mají stejné TDP 65 W a právě to by mělo odpovídat výdeji tepla při práci na základním taktu. Dalo by se usuzovat, že turbo všech jader bude u nových procesorů nižší, nicméně takový model Core i5-10600K má all-core turbo 4,5 GHz a u Core i5-11600K se uvádí 4,6GHz , takže v tom bychom se asi mýlili, ale uvidíme, jaká bude realita, a to včetně spotřeby.