Core i5-12400 přetaktovaný na 5 GHz ani nepotřebuje příliš drahou desku

Možná že to lidé ze Silicon Lottery zabalili až moc ukvapeně , neboť se nám tu rýsuje opravdu reálná možnost, že zájem veřejnosti o přetaktování procesorů se opět zvedne. Nejde tu ovšem o odemknuté procesory, ale naopak o modely se zamknutým násobičem a zvláště pak o Core i5-12400 jako nejlevnější standardní šestijádro a pak odpovídající model Core i3-12100 z řad čtyřjádrových modelů.

Právě v jejich případě bychom totiž mohli díky přetaktování získat nejlepší poměr výkonu a ceny, o čemž už dávno víme, neboť jsme si ukázali i Core i5-12400 na 5,2 GHz . To ovšem velice hyzdil ten fakt, že k takovému taktování musely být použity desky umožňující nastavit základní takt (BCLK), z nějž se pak pomocí multiplikátoru určí výsledná frekvence procesoru. Dosud se přitom mluvilo o velice drahých deskách jako Asus Z690 APEX či Z690 HERO ze série ROG MAXIMUS v ceně 14 tisíc korun či více a pak samozřejmě nemá valný smysl, abychom si takovou desku pořizovali zrovna kvůli možnosti přetaktovat procesor v ceně pěti tisíc.

Der8auer však ukázal, že overclocking pomocí nastavení BCLK umožňují i podstatně levnější desky jako ASUS ROG STRIX B660-I a ROG STRIX B660-F. Zde se tak už bavíme o modelech s cenami od 4500 Kč, respektive 5700 Kč, což už je mnohem lepší. Není to ale všechno růžové, neboť tyto desky jsou určeny pro paměti DDR5, které se sice už sehnat dají, ale pochopitelně jsou dražší než DDR4 a výběr zatím není tak široký. Der8auer přitom uvádí, že zatím neví o žádné desce s B660, která by umožnila taktování pomocí BCLK a využívala by paměti DDR4.

Taktování pomocí BCLK je vcelku jednoduché a vedle této frekvence je třeba ladit už jen poměr tohoto taktu vzhledem ke cache a také pamětem RAM , abychom si nenastavili frekvence, kterou už paměťové moduly nezvládnou. Der8auer v tomto případě na ROG STRIX B660-F GAMING WIFI použil 125MHz BCLK, což na procesoru Core i5-12400 nastavilo díky multiplikátoru 40x (turbo všech jader) výsledných 5 GHz. Čili tu jde o nárůst taktu v celkové zátěži procesoru o celý 1 GHz, což už stojí za úvahu.

Der8auer ale hlásí, že na deskách s B660 už je nastavení složitější než na drahých deskách se Z690 a celý proces ukazuje ve svém videu, a to od 3. minuty v sekci BIOS setting B660-G.

Díky 5GHz Core i5 pak dostaneme výkon, kterým tento šestijádrový model už v Cinebench R20 šlape na paty osmijádrovému Ryzenu 7 5800X, a to při spotřebě 117 W. To už originální chladič téměř nezvládá, ale kdo chce taktovat, ten musí počítat s tím, že se základním chladičem to nebude ideální.



My také uvidíme, zda se časem neobjeví ještě nějaké další desky za rozumnou cenu, které takové přetaktování nabídnou a snad by už to mohly být i modely pro DDR4.

Ceny souvisejících / podobných produktů: