Core i5-12400 vs. Ryzen 5 5600X: souboj středních vah

Gelsinger uvedl konkrétně to , že AMD je ve zpětném zrcátku, pokud jde o trh se spotřebitelským hardwarem, čímž myslel právě procesory Alder Lake-S. O tom by se dalo velice živě diskutovat, a to zvláště na samotném začátku tohoto roku, kdy nabídka nových procesorů Intelu ještě nebyla kompletní. Je ale třeba uznat, že Intel má nyní na trhu i procesory, kterým AMD nemůže konkurovat. To ovšem platí ne proto, že by toho AMD nebylo schopno, ale proto, že své dostupné kapacity musí používat s pečlivým rozmyslem a do toho rozhodně nepatří levné čipletové procesory. Zákazníky však zajímá reálná nabídka.

Na tu se můžeme podívat i optikou serveru TechSpot , který proti sobě postavil Core i5-12400 (cca 5400 Kč, či 4700 Kč ve verzi F) a Ryzen 5 5600X (cca 7600 Kč). Tento Ryzen navíc v poslední době spíše ještě zdražil, než aby zlevňoval, takže na nějaký tlak na nabídku AMD to zatím nevypadá, ale ceny se už alespoň pomalu začínají vracet na podzimní úroveň.

Srovnáváme tu tak procesory, jejichž cena si neodpovídá, ale právě proto má Intel šanci v tomto testu velice dobře uspět, pokud za podstatně nižší cenu poskytne procesor, který bude výkonnostně srovnatelný s 5600X. Rozdíl je ostatně takový, že se do něj může vejít i základní deska, i když ne zrovna model MSI Z690 Tomahawk Wi-Fi, na němž se testovalo, ale nějaký podstatně levnější kus. Dále byla zvolena karta Radeon RX 6900 XT a jako systém Windows 11.

V obligátním Cinebench má Core prostě navrch, a to i s omezením na svou základní spotřebu 65 W, což představuje velice nadějnou výchozí pozici. Zaostává ale naopak v testu komprese v 7-Zip, ovšem opět vede v testech Corona (rendering), kompilaci kódu Chromia, Adobe Premiere Pro 2021 (video) i After Effects 2022 a konkrétně ve Photoshopu jsou síly velice vyrovnané stejně jako v Blenderu. Není tu ale žádný test, v němž by Core vyloženě zaostávalo a většinou je rychlejší, a to někdy i s výrazně omezenou spotřebou.

Dalo se tak očekávat, že Intel nebude zaostávat za AMD ani ve hrách, ovšem zde už jsou výsledky daleko více "rozházené". Některé tituly jako Far Cry 6 nebo The Riftbreaker ocení procesor Core, jiné jako Hitman 3, Age of Empires IV nebo Horizon Zero Dawn zase Ryzen a v případě dalších jako Cyberpunk 2077 je to v podstatě jedno. Celkově by se tu dalo přiklonit spíše na stranu procesoru Ryzen 5 5600X, ale je třeba si uvědomit, že to stejně jako v případě výše diskutovaných výsledků ovlivňuje především výběr testů/her.

AMD má pak trošku navrch ve srovnání spotřeby, ale oněch 13 W skutečně není zásadní rozdíl a je vidět, že Alder Lake-S s menším počtem jader a nižšími takty je na tom velice odlišně oproti prvním modelům, které dorazily na trh s hybridní architekturou. Pak je tu ale také test celkové spotřeby sestavy v Cyberpunku, kde oba procesory podaly velice podobné výkony, a přitom je sestava s Core o 20 W úspornější.

Je tedy AMD ve zpětném zrcátku Intelu? Ještě ne, ale v případě levnějších procesorů je nyní výhoda rozhodně na straně modrých.

