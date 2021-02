Core i7-11700K RKL-S se objevil v prvních testech

Core i7-11700K s konfigurací 8C/16T bude dost možná velký hit generace Rocket Lake-S. Ponese totiž stejný počet jader jako výkonnější Core i9, a to na 3,6 až 5 GHz (turbo všech jader bude 4,6 GHz). Právě až Core i9 půjdou s takty na krev, ale i odemknutý Core i7 může být popohnán, aby se dostal alespoň na výchozí takty modelu Core i9-11900K, a to pochopitelně s výrazně nižší pořizovací cenou.

- klikněte pro zvětšení -

Screenshoty z CPU-Z mají bohužel některé informace vymazané, ale zjistíme alespoň to, že byly použity paměti DDR4 s kapacitou 16 GB na 3200 MHz (efektivně) a grafická karta GeForce RTX 2080 Ti. Procesor má TDP 125W, čili muselo jít o odemknutou verzi K s osmi fyzickými jádry, jak ukazuje hned první záložka CPU-Z.

Rocket Lake-S slibují oproti Comet Lake-S téměř 20% zvýšení výkonu na takt (IPC) a stále jde o 14nm procesory. Tento byl testován na neupřesněném modelu desky se Z590 a postavil se proti Ryzenům s deskou MSI X570 Godlike a Comet Lake-S se Z490 Aorus Xtreme. Paměti a grafika byla ve všech případech stejná.

Test provedený známým rumunským serverem Lab501 přitom ukazuje, že Intel v případě jednovláknového výkonu v CB20 vůbec nemusí mít vyhráno. Jak už bylo řečeno, tyto testy nelze brát jako konečné, nicméně v nich Core i7-11700K nedokázal porazit ani Ryzen 7 5800X a pak tu máme dokonce ještě jedny testy z jiného zdroje, které se týkají už hi-end modelu Core i9-11900K. Ten ve stejném testu získal 620 bodů, což už na osmijádrový Ryzen stačí, ale ne na lepší modely.





Ve vícevláknovém testu pak nový Core i7 s 5615 body skončil pochopitelně také pod Ryzenem 7 5800X (6035 bodů), ale co hry? Zde nám Lab 501 nabízí relativní výkon v rozlišeních Full HD, WQHD a 4K, kde je Core i7-11700K ve všech případech umístěn mezi procesory Core i9-10900K a Ryzen 5 5600X. Čili z testovaných Intelů je na tom nejlépe, ale že by se před ním měly Ryzeny třást, tak to rozhodně nepůsobí.

Dosud to tak vypadalo, že Rocket Lake-S opravdu mohou firmu AMD potrápit, ale tyto nejnovější testy nás v takovém přesvědčení rozhodně neutvrdí.

Nejvýkonnější model jistě může být rychlejší než osmijádrový Ryzen 5800X, ale v jednovláknovém výkonu či ve hrách to může bát v podstatě stejné a pokud jde o vícevláknový výkon, proti lepším Ryzenům už Intel nebude mít co postavit.

Nicméně i na těchto výsledcích se ukazuje, proč by AMD skutečně mohlo mít v plánu vyslat brzy na trh lepší verze Ryzenů 5000 , neboť i mírnější nárůst taktovací frekvence může mít vliv na celkové prvenství soubojů přímých konkurentů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: