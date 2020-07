Core i9-10850K: nové slabší desetijádro?

Nový procesor byl objeven v databází Geekbench, díky čemuž máme informace o jeho označení, počtu jader, taktu i kapacitě pamětí cache. Ve skutečnosti je ale vzhledem k modelovému označení Core i9-10850K zapotřebí řešit v podstatě jen takt, neboť je zřejmé, že s největší pravděpodobností půjde právě o něj.

Nutno upřesnit, že Intel aktuálně mezi Core i9 generace Comet Lake-S řadí pouze procesory s označením 10900, které pak mají různé přípony jako K, F, KF, T, E, TE či žádnou. Core i9-10850K dle svého označení nabídne stejně jako 10900K odemknutý násobič a dle výpisu z Geekbench nejspíše jen o 100 MHz nižší základní i maximální takt.

Core i9-10850K tak tiká na 3,6 až 5,2 GHz, zatímco Core i9-10900K má takty 3,7 až 5,3 GHz, pokud do jeho turba započteme i TVB - Thermal Velocity Boost (výsledky testu Geekbench jsou zde ). Je ale otázka, co tím Intel sleduje. Obvykle je to snaha prodat ty méně povedené procesory, ale jak už bylo uvedeno, ačkoliv Intel nyní nabízí mezi desktopovými desetijádry pro LGA 1200 pouze Core i9-10900, jsou to procesory v celkem sedmi provedeních, přičemž jejich ceny se vejdou do rozpětí 422 až 488 USD, které na sedm modelů není zrovna velké.