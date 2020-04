Core i9-10900F si vezme přes 220 W

Comet Lake-S by se měly ukázat na konci tohoto měsíce, ovšem na trhu je očekáváme až ke konci toho příštího, čili května. To už lze brát téměř s jistotou a znamená to, že na světě již musí být i finální verze nových procesorů, jejichž vlastnosti postupně vyplouvají na povrch.

- klikněte pro zvětšení -

Nyní tu máme informace o procesoru Core i9-10900F, který disponuje 10 jádry s Hyperthreadingem a základním taktem 2,8 GHz se 65W TDP. Pokud by ale měl být omezen na takový výdej tepla a s ním spojenou spotřebu, moc by toho vedle konkurence neukázal. Jak tedy ukazuje i následující tabulka, nastupuje masivní turbo, které v případě zatížení všech jader znamená navýšení taktu o 1,7 GHz. A to pochopitelně nezůstane bez následků.



Intel 10th Gen Core Comet Lake-S - očekávané specifikace Model Jádra/vlákna Základní takt 1C turbo Max. turbo 3.0 Turbo všech jader TDP i9-10900K 10C/20T 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz* 4,8 GHz 125W i9-10900KF 10C/20T 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz* 4,8 GHz 125W i9-10900 10C/20T 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz* 4,5 GHz 65W i9-10900F 10C/20T 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz* 4,5 GHz 65W i7-10700K 8C/16T 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz 125W i7-10700KF 8C/16T 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz 125W i7-10700 8C/16T 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 65W i7-10700 8C/16T 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 65W i5-10600K 6C/12T 4,1 GHz 4,8 GHz - 4,5 GHz 125W i5-10600KF 6C/12T 4,1 GHz 4,8 GHz - 4,5 GHz 125W i5-10600 6C/12T 3,3 GHz 4,8 GHz - 4,4 GHz 65W i5-10500 6C/12T 3,1 GHz 4,5 GHz - 4,2 GHz 65W i5-10400 6C/12T 2,9 GHz 4,3 GHz - 4,0 GHz 65W i5-10400F 6C/12T 2,9 GHz 4,3 GHz - 4,0 GHz 65W i3-10320 4C/8T 3,8 GHz 4,6 GHz - 4,4 GHz 65W i3-10300 4C/8T 3,7 GHz 4,4 GHz - 4,2 GHz 65W i3-10100 4C/8T 3,6 GHz 4,3 GHz - 4,1 GHz 65W platí i Thermal Velocity Boost (1 jádro/všechna): 10900K/KF: 5,3/4,9 GHz

HXL ve svém tweetu mluví o dvou stavech tohoto procesoru, a sice PL1 a PL2. Stav PL1 odpovídá příkonu, který si procesor může dovolit při dlouhodobé zátěži, takže jde o možný trvalý přísun energie. PL2 je pak maximum platící po omezený čas (tau - zpravidla několik desítek sekund), než příkon a s ním i takty budou muset zase klesnout. Mimochodem, osmijádrový Core i9-9900K má PL2 na 180 W.

Core i9-10900F má mít přitom PL1 na 170 W a PL2 na 224 W, což ale není nic podivného vzhledem k tomu, že má velice podobné takty jako Core i9-9900K, a přitom dvě fyzická jádra navíc. Pokud si tak někdo pořídí takový procesor a bude očekávat, že jeho starý chladič na něj musí stačit levou zadní, neboť před tím dokázal uchladit i model s vyšším TDP, může se snadno přepočítat a nám se opět ukazuje, že hodnota TDP u procesorů Intelu nemá už žádnou vypovídací hodnotu, ani tu orientační. Právě naopak, pokud se podle ní někdo bude řídit, může očekávat problémy.

Je zřejmé, že v aktuální situaci Intelu nic jiného nezbývá, než v desktopech dále využívat 14nm proces, který byl ale už slušně "vyšťavený" v generaci Coffee Lake-S Refresh. Comet Lake-S jej zkouší dále ždímat, což zákonitě přináší citelné zvyšování spotřeby až na úroveň hi-end herních grafických karet, a to s vyšším počtem jader (anebo zapnutým HT) a už jen minimálním nárůstem taktů. Příští generace už bude muset být jiná a je otázka, v jakém ohledu. Mluvíme pochopitelně o Rocket Lake-S, které by měly už opustit přinejmenším architekturu Skylake, když už ne i 14nm proces.

Ceny souvisejících / podobných produktů: