Core i9-10900K se ve FireStrike téměř vyrovná 12jádrovému Ryzenu

Jde přitom již o test na desce s čipsetem Z490 a s využitím nejspíše finální verze procesoru Core i9-10900K, čemuž by odpovídaly udávané takty. V takovém případě tak můžeme očekávat, že daný procesor už skutečně předvedl to, co se v něm skrývá a výsledky ostatně mluví samy za sebe. Core i9-10900K se totiž v 3DMark FireStrike už téměř dotáhl na AMD Ryzen 9 3900X, který má o dvě fyzická jádra víc. Na druhou stranu je to samozřejmě jen jeden syntetický test.

Core i9-10900K nabízí 10 fyzických jader a 20 logických, celkovou cache s kapacitou 20 MB, takty 3,7 GHz až 5,1 GHz (či až 5,2 GHz s Turbo Boost až 3.0 / 5,3 GHz s Thermal Velocity Boost), a to s TDP 125 W. Podporovány jsou paměti DDR4-2933 MHz s dvoukanálovým zapojením.

Fire Strike



i9-10900K 10C/20T 3.7GHz base 5.1GHz boost



ASRock Z490M Pro4



2x8GB DDR4 3200MHz



Physics score : 28940



Previous physics score with 4x16GB DDDR4 2666MHz : 28988



3900X 2X16GB 3200MHz : 29955

3900X 2X16GB 3400MHz : 30084

3900X 2X16GB 3200MHz : 30415 pic.twitter.com/9GfiQoSNUA — _rogame (@_rogame) March 1, 2020

Benchmarky od _Rogame ukazují, že Core i9-10900K dokázal dosáhnout 28.940 bodů v 3DMark FireStrike, zatímco podobně vybavený systém s AMD Ryzen 9 3900X dosáhl skóre 29.955 až 30.415 bodů, což je o cca 4 - 5 % více. Na straně AMD jsou přitom dvě jádra navíc, ovšem Intel zde dokázal dobře zužitkovat svou výhodu ve vyšších taktech, které jsou jeho 14nm procesory schopny dosáhnout.

Detailní skóre už ukazuje, že nový Core i9-10900K je na tom v podstatě stejně jako 12jádrový Ryzen, pokud ten nemá k dispozici extrémně výkonné paměti. Vypadá to tak, že nové procesory Comet Lake-S si ani v porovnání se třetí generací Ryzenů nebudou stát zrovna špatně, ale do celé skládačky nám ještě zbývá zjistit jejich cenu. Zcela jasná nevýhoda bude spočívat ve vysoké spotřebě Intelů, což se odrazí i v nárocích na chlazení, a tak uvidíme, zda Intel nasadí svých obvyklých 500 dolarů, anebo se odhodlá jít níž. Osobně bych na to nesázel.



