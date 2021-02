Core i9-11900K prolomil hranici 1900 bodů v Geekbench 5

Core i9-11900K se už dávno vesele testuje, ostatně připraveny jsou už nové základní desky a vypadá to, že Intel v této době už jen buduje skladové zásoby, aby měl na konci tohoto čtvrtletí co vypustit na trh. Ale ještě uvidíme, zda bude skutečně potřebovat ještě cca měsíc a půl, než se odhodlá procesory Rocket Lake-S začít prodávat.

My tu nyní máme alespoň nové benchmarky, které ukazují, že Core i9-11900K je schopen i překonat hranici 1900 bodů v jednojádrovém testu. To ovšem znamená, že nová procesorová jádra v Rocket Lake-S mohou být až o 35 procent výkonnější než architektura Skylake v procesorech Comet Lake-S. Takového skóre nikdy předtím žádný procesor nedosáhl, takže to platí i pro nové Ryzeny 5000 se Zen 3.

Testy byly provedeny ještě na starší desce Gigabyte Z490 Aorus Master se 32 GB paměti DDR4-3600.

Rocket Lake-S sice nabídnou maximálně jen 8 fyzických jader a i tak bude jejich spotřeba velice vysoká, nicméně lze opravdu očekávat, že Intel si bude moci opět nárokovat titul výrobce nejrychlejších herních procesorů. Hry se totiž většinou spokojí s nižším počtem jader, což hraje do karet právě generaci Rocket Lake-S.

V testech, kde Core i9-11900K dokázal prolomit hranici 1900 bodů, pracoval dle záznamu většinou na 5,2 až 5,3 GHz s jen občasnými propady na 5 GHz, což daný procesor skutečně může zvládnout v případě zátěže jednoho jádra s rozumnou spotřebou. V takovém případě bude dle Geekbench 5 o cca 12 procent výkonnější i v porovnání s vlajkovým Ryzenem 9 5950X, ale na celkový výkon jeho 16 jader mít samozřejmě nebude, ostatně tyto procesory ani nebudou patřit do stejné cenové kategorie.

