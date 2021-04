Core i9-11900K těží stejně dobře jako RTX 2060

GeForce RTX 2060 má hashrate cca 27 MH/s, což je i na dnešní dobu slušné, ovšem to je pouze jedna proměnná v celé rovnici, která nám napoví, zda se takový hardware vyplatí nasadit. Dle informací z MyDrivers je přitom procesor Core i9-11900K z nové generace Rocket Lake-S schopen dosáhnout rovněž 27 MH/s, a to díky instrukcím AVX-512. A zde už je zřejmé, kde asi tak bude zádrhel. Ono jich je ale víc.

Těžaři ale asi nezačnou skupovat ve velkém procesory Intel Rocket Lake-S, neboť grafické karty stále představují mnohem vhodnější řešení, i když počkejme si na to, jak se bude vyvíjet hodnota kryptoměn a dostupnost i ceny grafických karet.

Jisté je, že těžba na procesoru nemůže být stejně efektivní jako na grafických kartách, a to už proto, že do jednoho systému lze zapojit pouze jeden procesor, alespoň pokud jde o patici LGA 1200. Navíc bude zapotřebí využít s ohledem na zátěž procesoru spíše kvalitnější desku. Při těžbě na grafických kartách na procesoru, jeho systémové paměti a desce v podstatě nezáleží a vyplatí se použít pokud možno to nejúspornější řešení, na které je možné navěsit co nejvíce karet. Už jen proto je efektivita těžby na jiné úrovni, nicméně ve světě, v němž už existují i notebookové těžební farmy, se může stát už cokoliv.

A pak je tu samozřejmě ještě něco, a to spotřeba samotného procesoru. V případě GeForce RTX 3060 máme možnost těžit s výkonem 27 - 28 MH/s a spotřebou kolem 140 W. Core i9-11900K má poskytnout srovnatelný výkon, ale reálná spotřeba se šplhá až ke 400 W. Z toho vyplývá jednak potřeba velice výkonného chladiče procesoru, a to už z řad lepších vodních chladičů, což dále zvyšuje vstupní náklady a i pak to znamená, že při běžné ceně elektřiny v našich končinách bude těžař i při aktuální hodnotě Etherea v červených číslech.



Jenomže ono v tomto pokusu nešlo o Ethereum, což se ostatně dalo tušit vzhledem k tomu, že se při jeho těžbě cení především paměťová propustnost a tou procesory moc neoplývají bez ohledu na to, zda mají či nemají AVX-512. Dle informací z fór serveru Linustechtips jde totiž o jistý VerusCoin , čili úvahy o tom, zda se těžba na procesoru 1190K vyplatí, nebo ne, jsou zcela liché.

