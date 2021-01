Core i9-11900KF s vodním chlazením ve vysoké zátěži dosáhl 98 °C

Jak jsme ale nedávno řešili, v reálném provozu se sice 65W a 125W procesor Intelu může chovat z hlediska spotřeby v podstatě stejně, ovšem to do velké míry závisí na konfiguraci nastavené výrobcem desky. Právě firmy jako MSI, Gigabyte či Asus se přirozeně snaží o to, aby procesory měly právě na jejich deskách co nejvyšší výkon, což ale znamená, že Intelem stanovené hodnoty týkající se zvýšené spotřeby nad rámec TDP a výchozího časového omezení se obvykle nedodržují. Jede se zkrátka nadoraz a pak ani není divu, že procesory se hřejí čím dál více, neboť se stále používaným 14nm procesem se nedají dělat zázraky a ten tu přitom byl už v době, kdy měl Intel v nabídce jako nejlepší desktopové modely pouhá čtyřjádra. Nyní ten samý musí stačit na desetijádrové procesory, jejichž TDP přitom stouplo jen cca o třetinu.